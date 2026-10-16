L'émissaire de Poutine affirme que la Russie et les États-Unis discutent d'accords communs, notamment concernant les centres de données

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* L'envoyé russe annonce que de nouvelles initiatives seront bientôt dévoilées

* Dmitriev estime que la glace dans les relations entre les États-Unis et la Russie "a commencé à fondre"

(Refonte de l'article avec de nouveaux commentaires sur des projets communs, notamment des centres de données)

par Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova

La Russie et les États-Unis discutent actuellement d’une série de nouveaux projets communs, notamment des centres de données alimentés à l’énergie nucléaire, dans le sillage de l’accord conclu la semaine dernière sur le diesel, a déclaré vendredi l’envoyé du président Vladimir Poutine chargé des investissements.

Kirill Dmitriev a déclaré que les sanctions américaines constituaient de sérieux obstacles et a qualifié de "malavisé" le Graham Act, signé le mois dernier par le président américain Donald Trump , qui vise à réduire les recettes énergétiques de la Russie par le biais de sanctions et de droits de douane.

Il a toutefois précisé que les deux pays envisageaient d’autres formes de coopération économique dans le sillage de l’accord sur le diesel.

"Nous discutons également de projets communs dans le domaine des centres de données russes et américains, notamment avec l’utilisation de centrales nucléaires à petite échelle", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Ce mois-ci, l’Ukraine a attaqué des centres de données du groupe technologique russe Yandex et du groupe bancaire et technologique Sberbank, dans ce qu’elle a qualifié de riposte aux frappes russes sur ses propres sites.

M. Dmitriev, figure clé des négociations russo-américaines visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, milite depuis longtemps en faveur d’une série d’accords potentiels ambitieux, notamment dans les domaines des minéraux et de l’énergie.

Le Kremlin a fait part de sa frustration face au fait que les États-Unis aient jusqu’à présent subordonné tout accord de ce type à un accord de paix, qui reste difficile à concrétiser.

Mais M. Dmitriev s’est montré optimiste quant à l’évolution de la situation.

"Naturellement, les progrès sont assez difficiles; il y a une résistance – une résistance généralisée, en fait – de la part de divers milieux. Pourtant, comme le montre l’exemple du diesel, je pense que nous annoncerons bientôt plusieurs autres initiatives importantes. La glace a, en effet, commencé à se briser", a-t-il déclaré lors de la conférence "Russian Energy Week" à Moscou.

"Nous mettons effectivement en œuvre des projets avec les États-Unis d’Amérique en ce moment même, et nous continuerons à le faire jusqu’à ce que l’opération militaire spéciale prenne fin", a-t-il ajouté, reprenant le terme utilisé par le Kremlin pour désigner la guerre.

M. Dmitriev a indiqué que le Trésor américain avait demandé au fonds souverain russe, qu’il dirige, d’aider à régler des problèmes de paiement épineux liés à l’accord sur le diesel.

L’accord annoncé par Trump il y a une semaine prévoit la fourniture de diesel russe aux marchés américains et mondiaux afin de faire baisser le prix de ce carburant, une priorité majeure pour le président américain à l’approche des élections de mi-mandat du mois prochain.

Vivement critiqué par le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, cet accord nécessite la levée de certaines sanctions sur le pétrole russe que Trump a lui-même imposées.

"Il y a tellement de couches de sanctions qui s’empilent les unes sur les autres que tout le monde est perdu; il est désormais difficile de trouver une issue à cette situation", a déclaré M. Dmitriev lors de la conférence de Moscou.

"Des séances de réflexion sont déjà en cours sur la manière de lever ces sanctions – c’est exactement ce sur quoi les États-Unis travaillent actuellement."

Il a ajouté que son Fonds russe d’investissement direct "veillera à ce que tous les paiements soient effectués de manière efficace et parviennent bien à leurs destinataires".