Guerre en Ukraine : le pape Léon XIV en appelle à Poutine pour un cessez-le-feu à Olechky, ville prise au piège dans la région de Kherson

Selon d'anciens résidents, les habitants de la ville, prise en étau sur les rives du Dniepr entre les armées russe et ukrainienne, sont confrontés à une pénurie croissante de denrées alimentaires et de médicaments.

Le pape Léon XIV, le 8 octobre 2026, à la Basilique Saint-Pierre ( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV s'est entretenu au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine et lui a demandé un cessez-le-feu à Olechky, ville ukrainienne (sud) prise en étau sur les rives du Dniepr entre les deux armées, a indiqué vendredi le Vatican.

"Au cours de la conversation, le Saint-Père a exprimé sa vive préoccupation pour la grave situation humanitaire dans la ville d'Olechky, dans la région de Kherson, demandant une trêve afin de permettre l'acheminement de l'aide alimentaire et sanitaire ainsi que l'évacuation volontaire et sûre de la population civile", a précisé le Vatican dans un communiqué.

Le Saint-Père a également "réaffirmé l'engagement du Saint-Siège en faveur du dialogue et de la paix".

L'Ukraine et la Russie reconnaissent la crise humanitaire dans la zone d'Olechky mais se rejettent la responsabilité de la situation, s'accusant mutuellement d'entraver les livraisons de vivres et les évacuations.

Environ 2.000 habitants pris au piège

Olechky a été prise par les troupes russes en 2022, au début de l'invasion. La ville a été lourdement touchée par la destruction en 2023 du barrage de Kakhovka, qui a provoqué de graves inondations le long du Dniepr. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'en être responsables.

Olechky se trouve "à portée des drones utilisés par les deux camps", a confirmé dans une récente lettre d'information Olena Kryjanivska, experte ukrainienne de cette technologie. "Le ciel au-dessus de la ville est devenu un champ de bataille permanent, où les drones traquent d'autres drones et prennent pour cible pratiquement tout ce qui bouge au sol" , a-t-elle expliqué.

Sa population est passée d'environ 24.000 habitants à quelque 2.000 aujourd'hui.

Alors que la ligne de front n'a pratiquement pas bougé dans la région depuis 2023, la multiplication des drones y a créé une "zone morte" de jusqu'à 20 kilomètres de profondeur. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits humains, Volker Türk, a dénoncé début octobre une situation "désespérée" à Olechky, tandis que l'Union européenne l'a qualifiée d'"effroyable" et indiqué "utiliser tous les moyens à sa disposition pour faciliter l’acheminement de l'aide".