Un adolescent fait quatre morts, dont trois enfants, dans une école de l'ouest des Etats-Unis

Des bougies et des fleurs déposées à la mémoire des victimes de la tuerie de l'école primaire Silver Rail à Bend, aux États-Unis, le 15 octobre 2026 ( AFP / Payton Bruni )

Un adolescent de 16 ans armé d'un fusil a fait quatre morts, dont trois enfants, dans une école primaire de l'Oregon, dans le nord-ouest des États-Unis, avant d'être rapidement abattu jeudi par un habitant qui l'a vu entrer dans l'établissement scolaire.

"Parmi les victimes sur place figurent trois enfants, âgés de 5, 8 et 11 ans, ainsi qu'un enseignant", a expliqué Mike Krantz, le chef de la police de Bend, la ville où s'est déroulée la tragédie.

Un enfant de 7 ans et un professeur de 54 ans ont également été blessés lors de la fusillade, a-t-il ajouté. Ils ont été transportés à l'hôpital avec des "blessures critiques".

Le tireur était un adolescent de 16 ans qui habite cette ville d'un peu plus de 100.000 habitants, selon les premiers éléments de l'enquête. Son identité n'a pas été révélée.

"Je suis totalement sous le choc, je suis effrayée, triste", déclare à l'AFP Betsy, venue se recueillir en soirée à Drake Park, un parc du centre de Bend où une dizaine de personnes observaient une veillée silencieuse, en face de bougies et de fleurs à la mémoire des victimes.

Un bouquet de fleurs à l'entrée de l'école primaire Silver Rail de Bend, aux États-Unis, le 15 octobre 2026 ( AFP / Payton Bruni )

"C'est terrible, mais ça a aussi rapproché les gens", ajoute cette infirmière, qui n'a pas souhaité donner son nom.

La fusillade a été signalée vers 13H00 locales (20H00 GMT) à la police, selon les autorités. Mais le tireur était déjà mort à l'arrivée des premiers agents, deux minutes après.

Il a été abattu par un habitant armé qui l'a aperçu "pénétrer dans l'école" et l'a "poursuivi à l'intérieur", selon M. Krantz.

La tragédie a bouleversé tout le monde à l'école primaire Silver Rail, où sont scolarisés plus de 400 enfants.

"Cœur brisé"

La police pose des rubalises devant l'école élémentaire Silver Rail après la tuerie qui a fait plusieurs morts à Bend, dans l'Orégon, aux Etats-Unis le 15 octobre 2026 ( AFP / Payton Bruni )

"Je n'ai pas de mots pour décrire ce que ressent notre com

munauté en ce moment", s'est ému le recteur de la zone, Steven Cook, lors d'une conférence de presse. "Nous avons le cœur brisé. Nous sommes horrifiés", a-t-il ajouté.

L'école a été évacuée au compte-gouttes dans l'après-midi, provoquant l'anxiété de nombreux parents guettant les bus chargés de sortir les enfants de l'établissement.

La violence par armes à feu fait partie du quotidien aux États-Unis, un pays qui compte plus d'armes à feu en circulation que d'habitants.

Les fusillades dans des écoles choquent régulièrement le pays. En 2022, une tuerie dans une école primaire d'Uvalde (Texas) avait suscité l'indignation en faisant 21 morts, dont 19 enfants.

En incluant les universités, la tuerie en milieu scolaire la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis reste celle de Virginia Tech (Virginie) en 2007, lorsqu'un étudiant avait tué 32 personnes et blessé 17 autres avant de se donner la mort.

"Pas acceptable"

L'entrée de l'école élémentaire Silver Rail après la tuerie qui a fait plusieurs morts à Bend, dans l'Orégon, aux Etats-Unis le 15 octobre 2026 ( AFP / Payton Bruni )

Malgré la récurrence de ces tragédies, le débat politique sur les armes tourne à vide.

Ni les gouvernements successifs, ni le Congrès, n'ont réussi à endiguer les fusillades car de nombreux Américains restent très attachés au droit de porter des armes, garanti par la Constitution.

En 2025, près de 15.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive.

Lors des tueries scolaires, la classe politique se contente souvent de publier des messages émus, assurant les parents endeuillés de leurs "pensées et prières". Ce scénario s'est encore reproduit jeudi.

"Nos cœurs resteront brisés dans les jours et les semaines à venir, et mes prières quotidiennes accompagneront cette communauté, les enfants, les parents et les enseignants", a déclaré devant la presse la gouverneure démocrate de l'Oregon, Tina Kotek.

Des enquêteurs à l'oeuvre sur les lieux de la tuerie de l'école Silver Rail à Bend, aux États-Unis le 15 octobre 2026 ( AFP / Payton Bruni )

"Une école devrait être un lieu sûr où les enfants peuvent apprendre et se sentir en sécurité. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne devrait jamais arriver", a renchéri la maire de Bend, Melanie Kebler.

Les associations partisanes d'un meilleur contrôle des armes à feu ont rappelé que ces tragédies à répétition n'ont rien d'une fatalité, et réclamé un sursaut politique.

"En attendant d'en savoir plus, rappelons-nous ce que nous savons déjà : les fusillades dans les écoles ne sont pas inévitables; elles ne sont pas normales; et elles ne sont pas acceptables", a estimé l'association Brady sur X.