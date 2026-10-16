Depuis son hôpital, le pape demande à Vladimir Poutine une trêve à Olechky en Ukraine

Photo prise et diffusée le 16 octobre 2026 par Vatican Media montrant le pape Léon XIV célébrant une messe à l'hôpital Gemelli à Rome, où il est en convalescence après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse au poumon ( VATICAN MEDIA / Handout )

Le pape s'est entretenu vendredi depuis son hôpital avec Vladimir Poutine, lui demandant une trêve dans le sud de l'Ukraine, trois jours après avoir été opéré.

Au téléphone avec le président russe, Léon XIV lui a demandé un cessez-le-feu à Olechky, ville ukrainienne (sud) prise en étau entre les deux armées sur les rives du Dniepr, a indiqué vendredi le Vatican.

L'Ukraine et la Russie reconnaissent la crise humanitaire dans cette zone de la région de Kherson, mais se rejettent la responsabilité de la situation, s'accusant mutuellement d'entraver les livraisons de vivres et les évacuations.

Vladimir Poutine a fourni "une explication détaillée sur la responsabilité du régime de Kiev dans la difficile situation humanitaire" qui règne dans la région, a indiqué le Kremlin.

"Il a été convenu que les deux parties coordonneraient leurs efforts" quant à "créer des conditions garantissant la sécurité de la population de la ville et faciliter l'acheminement des fournitures essentielles", selon la présidence russe.

Vladimir Poutine a aussi "exprimé ses vœux sincères pour la santé du Pape et son prompt rétablissement", et souligné "l'importance de la coopération russo-vaticane dans la promotion de valeurs spirituelles et morales unificatrices, ainsi que dans la protection des chrétiens et des lieux saints chrétiens dans diverses régions du monde".

Première messe

Le pape avait auparavant célébré une messe à l'hôpital Gemelli de Rome, où il se remet de l'ablation d'un nodule cancéreux au poumon. Ses derniers examens médicaux confirment "une amélioration constante" de sa santé, selon le Vatican.

Des images diffusées par le Saint-Siège, les premières depuis l'opération mardi, montrent le pape américain de 71 ans devant un autel improvisé dans une salle du 10e étage de l'hôpital Gemelli de Rome, vêtu d'une chasuble verte et d'une calotte blanche.

Le souverain pontife apparaît détendu et en bonne forme sur les deux photos publiées, debout aux côtés de son secrétaire particulier, le prêtre péruvien Edgard Rimaycuna.

"Il a remercié tout le personnel, médecins, infirmiers, agents de service, pour leur travail et leur proximité avec les personnes, pour le soin apporté aussi à la fragilité des personnes et, en particulier, de toute évidence, pour les soins, l'attention, la prise en charge dont il a bénéficié ces jours-ci", a indiqué le service de presse du Vatican aux journalistes.

Photo prise et diffusée le 16 octobre 2026 par Vatican Media montrant le pape Léon XIV célébrant une messe à l'hôpital Gemelli à Rome, où il est en convalescence après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse au poumon ( VATICAN MEDIA / Handout )

Le pape s'est également entretenu avec le cardinal Luis Antonio Tagle, le nouveau doyen du collège des cardinaux, qu'il avait chargé de présider à sa place une grande messe mercredi, et le cardinal Baldassare Reina, qui a dirigé les veillées de prière pour sa santé.

Le service de presse a précisé que le pape célèbrerait bien la traditionnelle prière dominicale de l'Angélus, sans indiquer toutefois si ce serait depuis l'hôpital ou depuis le Vatican.

"Le moral est bon, cela est évident, et le rétablissement aussi, parce que le Pape a déjà pu célébrer la messe", a souligné la même source.

Les derniers examens médicaux subis vendredi par le pape, des analyses de sang et une radio du thorax, "ont confirmé l'amélioration constante de son état général", ont indiqué ses médecins dans un communiqué transmis par le Saint-Siège.

"Des jours meilleurs"

Léon XIV a été admis mardi à l'hôpital Gemelli de Rome, au nord-ouest du Vatican, où il a subi une opération pour retirer une tumeur cancéreuse dans son poumon droit.

Les médecins ont indiqué que sa convalescence évoluait normalement, mais que des examens en cours détermineront la suite de son traitement.

Caractéristiques générales d'un nodule pulmonaire ( AFP / Jonathan WALTER )

Le service de presse du Saint-Siège n'a pas souhaité donner de mise à jour sur la date à laquelle le pape pourrait sortir de l'hôpital, répétant la déclaration initiale selon laquelle son hospitalisation prendrait environ une semaine.

Si Léon devait réciter l'Angélus depuis la fenêtre de l'hôpital dimanche, ce ne serait pas une première pour un pape.

Le 6 février 2005, Jean-Paul II, âgé de 84 ans, était apparu à la fenêtre du même hôpital alors qu'il se remettait de problèmes respiratoires liés à la grippe, tandis qu'un assistant à ses côtés lisait la prière de l'Angélus.

Le 11 juillet 2021, le pape François, alors âgé de 84 ans, avait lui aussi récité la prière depuis la fenêtre de l'hôpital après une opération du côlon.