L'Égypte confirme qu'un drone a provoqué un incendie sur deux navires transportant du gaz à Damiette

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* Une attaque par drone suscite des inquiétudes quant à une nouvelle extension du conflit au Moyen-Orient

* L'incendie n'a fait ni blessés ni victimes, selon le ministère égyptien du Pétrole

* Une frappe a touché Energos Winter et l'incendie s'est propagé à Gaslog Salem, selon des sources du secteur

(Ajout de la confirmation par le gouvernement égyptien de l'attaque de drone, mises à jour tout au long de l'article) par Jonathan Saul, Marwa Rashad et Mohamed Ezz

Un drone est à l'origine de l'incendie qui a enveloppé deux navires-citernes transportant du gaz dans le port méditerranéen égyptien de Damiette, a déclaré jeudi le gouvernement égyptien, confirmant pour la première fois que le sinistre survenu la veille était le résultat d'une attaque et non d'un accident.

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de cet acte, et les autorités poursuivent leurs enquêtes tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger la sécurité nationale de l’Égypte, a ajouté le gouvernement.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré mercredi qu’un drone avait frappé un navire-citerne de stockage de gaz appartenant à des intérêts américains dans le port, selon une première évaluation qui a suscité des inquiétudes quant à une nouvelle propagation du conflit à travers le Moyen-Orient.

Trois sources du secteur commercial proches de l’incident ont indiqué que le drone avait touché le navire-citerne de stockage flottant Energos Winter, provoquant un incendie qui s’est propagé à un autre navire, le Gaslog Salem.

L’Energos Winter aurait été touché par un projectile non identifié sur son flanc tribord, provoquant un incendie qui a été maîtrisé, a indiqué le groupe britannique de gestion des risques maritimes Vanguard.

On ignore qui est responsable de cet incident, survenu peu après que l’Iran eut lancé une attaque de missiles contre les forces américaines en Jordanie, et que Washington et l’Arabie saoudite eurent frappé des groupes paramilitaires soutenus par l’Iran en Irak.

Le président américain Donald Trump a menacé de riposter contre l’Iran et le groupe houthi du Yémen a déclaré un blocus naval contre l’Arabie saoudite, élargissant apparemment le conflit à sa plus grande ampleur depuis que les États-Unis et Israël ont commencé à bombarder l’Iran en février.

Grâce à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Reuters a pu vérifier l’emplacement en se basant sur les infrastructures portuaires, les réservoirs de stockage et les données de suivi des navires, qui correspondaient aux images d’archives et aux images satellites.

L’Energos Winter est une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) d’une capacité de stockage de 138 250 mètres cubes. Il appartient à la société américaine Energos Infrastructure. Ses opérations techniques, de sécurité et commerciales sont gérées par Wilhelmsen Ship Management, une filiale singapourienne du groupe norvégien Wilhelmsen.

Le ministère égyptien du Pétrole a déclaré mercredi dans un communiqué que les incendies survenus au port de Damiette avaient été immédiatement maîtrisés par les équipes de pompiers et de sécurité et n’avaient fait ni blessés ni victimes. Le ministre du Pétrole, Karim Badawi, s’est rendu sur place pour superviser les opérations d’intervention, a-t-il précisé.