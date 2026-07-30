Amazon dépasse les attentes au deuxième trimestre, accélère encore sur le "cloud"

Amazon va lancer en Afrique du Sud son internet par satellite ( AFP / JUSTIN TALLIS )
Amazon a présenté jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, toujours tirés par son activité d'informatique à distance ("cloud") qui accompagne la lame de fond de l'intelligence artificielle (IA), à un rythme qui s'accélère encore.
Le chiffre d'affaires pointe à 200,6 milliards de dollars, en hausse de 20% sur un an, selon un communiqué, alors que les analystes tablaient sur 196,8 milliards.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer