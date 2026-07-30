 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon dépasse les attentes au deuxième trimestre, accélère encore sur le "cloud"
information fournie par AFP 30/07/2026 à 22:27
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Amazon va lancer en Afrique du Sud son internet par satellite ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Amazon va lancer en Afrique du Sud son internet par satellite ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Amazon a présenté jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, toujours tirés par son activité d'informatique à distance ("cloud") qui accompagne la lame de fond de l'intelligence artificielle (IA), à un rythme qui s'accélère encore.

Le chiffre d'affaires pointe à 200,6 milliards de dollars, en hausse de 20% sur un an, selon un communiqué, alors que les analystes tablaient sur 196,8 milliards.

IA: Intelligence artificielle
Résultats d'entreprise
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank