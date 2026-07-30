Apple dépasse les attentes au 3e trimestre, les ventes d'iPhone en forte hausse

Logo Apple à Shanghai le 14 avril 2025. ( AFP / Hector RETAMAL )

Apple a de nouveau publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre de son exercice décalé (clos fin juin), avec un chiffre d'affaires en hausse de 16% sur un an (109,4 milliards de dollars), porté par une explosion des ventes d'iPhone (+22%), à 54,25 milliards.

Malgré la pénurie de mémoires qui pèse sur les coûts du groupe, sa marge brute dépasse même les 50%, gonflée par des remboursements de droits de douane imposés l'an dernier par Donald Trump et finalement invalidés par la Cour suprême américaine en février.