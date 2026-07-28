L'édito de Mike Dolan / Les banques centrales ne peuvent pas «faire abstraction» d'autant de risques inflationnistes

un billet de 100 dollars en feu (Crédits: Adobe Stock)

Les banques centrales affirment souvent que les chocs de prix apparaissent et disparaissent dans différents secteurs sans affecter durablement le tableau global de l'inflation nationale — et elles ont souvent raison. Mais lorsqu'une demi-douzaine de pressions sur les prix se manifestent simultanément, il est difficile de convaincre le public ou les marchés financiers que leur effet cumulatif sera transitoire.

La Réserve fédérale américaine se réunit cette semaine pour examiner un contexte d'inflation qui ne cesse de s'aggraver, où les prix sont malmenés par les perturbations liées à l'énergie et à l'offre, les développements géopolitiques, les mesures de relance budgétaire, la frénésie des investissements dans les technologies et même les pressions liées au climat.

La Banque du Japon et la Banque d'Angleterre se réunissent également cette semaine, confrontées à bon nombre de ces mêmes enjeux. Pris isolément, les décideurs politiques peuvent peut-être avancer des arguments convaincants pour expliquer pourquoi ils ne devraient pas réagir à l'un ou l'autre de ces facteurs.

Ils peuvent également se demander, à juste titre, si les taux d'intérêt auraient un quelconque impact sur la guerre ou les goulets d'étranglement des chaînes d'approvisionnement, tout en s'inquiétant des compromis entre la réduction de l'inflation et les répercussions négatives sur l'emploi et la croissance économique.

Mais pris dans leur ensemble, il peut s'avérer plus délicat de « faire abstraction » de l'impact cumulé — notamment parce qu'il s'accompagne d'une inflation sous-jacente américaine à 3 %, et non de l'objectif de « stabilité des prix » généralement admis de 2 %.

À l'heure actuelle, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, les dépenses de consommation des ménages — dont la publication est prévue cette semaine — devrait afficher des taux global et sous-jacent de respectivement 3,7 % et 3,3 % en juin.

Supérieures à l'objectif de 2 % de la Fed depuis plus de cinq années consécutives, ces mesures de l'inflation ne bénéficieront pas d'un répit significatif ce mois-ci, alors que la reprise des hostilités a fait grimper les cours du pétrole brut, propulsant brièvement le Brent au-dessus des 100 dollars le baril la semaine dernière. Alors que la durée du conflit dans le Golfe reste incertaine une fois de plus et que les perturbations s'étendent à la mer Rouge, les indices de volatilité des cours du brut ont atteint le double de leurs moyennes historiques.

Si le pétrole était le seul problème, la banque centrale aurait peut-être un calcul de politique monétaire relativement simple à effectuer — mais ce n'est pas le cas. Alors que le prix moyen de l'essence à la pompe aux États-Unis se situe à plus de 30% au-dessus de son niveau d'il y a un an, les craintes liées à l'approvisionnement commencent également à peser sur les prix des denrées alimentaires.

L'inflation globale des prix alimentaires aux États-Unis s'établissait déjà à un taux annuel de 3,0 % en juin, selon l'indice des prix à la consommation, et l'on craint désormais que le second semestre de l'année ne voie les prix alimentaires mondiaux grimper davantage en raison des prévisions d'un des phénomènes climatiques El Niño les plus intenses depuis des décennies.

Ce phénomène peut peser sur les rendements agricoles. Certaines estimations prévoient que les taux d'inflation annualisés des denrées alimentaires pourraient atteindre 5 % d'ici le début de l'année prochaine, ajoutant ainsi plus d'un demi-point aux taux d'inflation mondiaux globaux.

Même si les effets sur les économies développées sont moins marqués que sur les économies émergentes , la perspective de pressions persistantes sur les prix des denrées alimentaires et de l'énergie au cours de l'année à venir devrait être alarmante, d'autant plus que l'inflation est déjà élevée.

Bien sûr, le débat porte alors sur les taux d'inflation sous-jacente, qui excluent les prix volatils des denrées alimentaires et de l'énergie, mais ces taux sont eux aussi bien supérieurs à l'objectif de 2 %. Et, quoi qu'il en soit, les ménages fondent leurs anticipations sur l'ensemble des prix, et l'objectif réel de la Fed est, en fait, le chiffre global.

«L'inflation mesurée par l'indice PCE est le critère permettant d'évaluer le succès de la Fed. L'inflation sous-jacente, quelles que soient sa forme ou sa source, n'est qu'un élément secondaire par rapport à cet objectif», a écrit la semaine dernière Claudia Sahm , ancienne économiste de la Fed. Le président de la Fed, Kevin Warsh, a inscrit cet indicateur d'inflation lui-même à l'ordre du jour de ses groupes de travail sur la réforme de la Fed, tout en vantant les mérites d'autres mesures de l'inflation sous-jacente. Mais les investisseurs verront probablement d'un mauvais œil tout changement des règles du jeu.

«Un médecin peut mesurer votre poids et examiner vos habitudes alimentaires et votre activité physique. Cependant, s'il souhaite vous protéger d'une crise cardiaque, il devrait probablement se concentrer sur votre tension artérielle», a écrit cette semaine David Kelly, stratège mondial chez JPMorgan Asset Management

«De la même manière, si les mesures d'inflation plus ciblées peuvent donner une meilleure idée de la tendance globale de l'inflation, lorsque l'objectif de la Fed est de minimiser les dommages causés par l'inflation aux familles américaines, elle devrait cibler l'inflation globale mesurée par l'indice PCE.»

L'INFLATION « DE BASE » N'EST QU'UN MOYEN D'ATTEINDRE L'INFLATION «GLOBALE»

De plus, les prix des denrées alimentaires et de l'énergie ne peuvent rester élevés que pendant un certain temps avant d'être répercutés sur les consommateurs, ce qui exerce une pression à la hausse sur l'indice de base lui-même

Ajoutez à cela le renouvellement des droits de douane généralisés imposés par le président Donald Trump et une hausse potentielle des prix de nombreux produits électroniques due à la « chipflation », qui reflète la pénurie de puces mémoire liée à la frénésie d'investissement dans l'IA, et vous obtenez les ingrédients d'une nouvelle flambée des prix des biens.

D'autres facteurs contribuent plus largement à maintenir les prix à un niveau élevé. Les effets stimulants , liés au « One Big Beautiful Bill » de Trump adopté l'année dernière, se font véritablement sentir en 2026, tandis que les conditions financières sont proches de leurs niveaux les plus souples des cinq dernières années.

Parallèlement, les signes de resserrement sur les marchés du travail américain et mondiaux se multiplient, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis venant d'atteindre leur plus bas niveau depuis 1969. Le mois de juillet devrait marquer la plus longue période depuis la Seconde Guerre mondiale durant laquelle le taux de chômage américain est resté inférieur à l'estimation dite de « plein emploi », qui s'établit à environ 4,5%.

Les économistes de JPMorgan estiment que la rigidité des marchés du travail dans les principales économies développées freine plus généralement la désinflation, la croissance annuelle des salaires s'établissant à un niveau supérieur à 3%. Ainsi, même s'il existe de bons arguments pour affirmer qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'un ou l'autre de ces facteurs inflationnistes, il est difficile de les écarter tous en même temps. En conséquence, il est désormais utopique de supposer que l'inflation va facilement s'atténuer à partir de là et revenir tout simplement à son objectif.

Comme l'a déclaré de manière mémorable Christopher Waller, membre du conseil d'administration de la Fed, au début du mois: « Se contenter de fixer l'inflation d'un regard sévère jusqu'à ce qu'elle fonde sous notre regard fulgurant n'est pas une option. »

Le marché des contrats à terme, qui anticipe deux hausses de taux d'intérêt aux États-Unis et dans la plupart des pays européens au cours des sept prochains mois, semble avoir compris ce message, même si de nombreux économistes refusent encore d'admettre qu'un certain resserrement monétaire est à prévoir.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Mike Dolan