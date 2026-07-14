L'inflation à la consommation aux États-Unis devrait avoir progressé à un rythme modéré en juin, les prix de l'essence ayant reculé

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* L'indice des prix à la consommation devrait augmenter de 3,8 % en glissement annuel en juin

* La baisse des prix de l'essence dans le contexte du cessez-le-feu expliquerait le ralentissement attendu de l'inflation des prix à la consommation

* Les pressions sous-jacentes sur les prix devraient avoir continué à augmenter à un rythme régulier et modéré

par Lucia Mutikani

L’inflation à la consommation aux États-Unis a probablement ralenti en juin, mais cela ne devrait guère rassurer les ménages ni exclure une hausse des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale cette année, le conflit au Moyen-Orient restant toujours sans solution. Le ralentissement attendu de l’indice des prix à la consommation refléterait en grande partie un recul des prix de l’essence par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, alors qu’un cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l’Iran s’était installé le mois dernier. Cette trêve s’est toutefois effondrée la semaine dernière après que des pétroliers commerciaux ont essuyé des tirs dans le détroit d’Ormuz, déclenchant des frappes militaires entre les États-Unis et l’Iran. Les prix de l’essence ont donc inversé leur tendance, la moyenne nationale passant de 3,80 dollars il y a une semaine à 3,87 dollars le gallon lundi, selon les données de l’association d’automobilistes AAA. Le président Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis allaient rétablir leur blocus sur le trafic maritime iranien dans le détroit d’Ormuz, une voie vitale pour l’approvisionnement mondial en pétrole, qui est devenu l’un des principaux théâtres d’affrontement du conflit.

“Le niveau de souffrance vient de passer de 10 à 9, mais les consommateurs souffrent toujours beaucoup”, a déclaré Brian Bethune, professeur d’économie au Boston College. “Nous ne sommes pas encore tirés d’affaire.”

Le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail devrait annoncer mardi que l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,8 % sur les douze mois clos en juin, un chiffre qui reste élevé, selon les prévisions d’un sondage Reuters auprès d’économistes.

Les estimations allaient de 3,6 % à 4,0 %. L’IPC avait bondi de 4,2 % en mai, soit la plus forte hausse en glissement annuel depuis avril 2023, ce que les économistes considéraient alors comme probablement le pic. La banque centrale américaine se base sur les indices des prix des dépenses de consommation personnelles pour atteindre son objectif d’inflation de 2 %. L’inflation était inférieure à 2 % pour la dernière fois début 2021. Le compte-rendu de la réunion de la Fed des 16 et 17 juin , publié la semaine dernière, a montré que les inquiétudes des décideurs politiques concernant l’inflation s’étaient accrues le mois dernier. Lors de sa réunion de juin, la Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence inchangé dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % , bien que de nouvelles projections aient révélé un sentiment croissant quant à une probable hausse des taux en 2026.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ 50,8 % que la Fed relève ses taux lors de sa réunion de politique monétaire des 15 et 16 septembre.

Les prix à la consommation devraient avoir reculé de 0,1 % sur le mois, ce qui constituerait la première baisse mensuelle depuis mai 2020, après une hausse de 0,5 % en mai.

“Le niveau des prix continue de grimper, et même si certaines chaînes de supermarchés évoquent des baisses de prix pour tenter de ramener la clientèle, cela ne réduira probablement pas beaucoup le montant global de la facture des consommateurs, car d’autres facteurs entrent en jeu”, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG. “Les gens ont encore du mal à rattraper leur retard.” Les prix moyens de l’essence ont baissé à 4,18 dollars le gallon, contre 4,61 dollars en mai, qui correspondait au niveau le plus élevé depuis juillet 2022, selon les données de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Les prix restent bien supérieurs à leurs niveaux d’avant-guerre. Le léger soulagement observé à la pompe a probablement été contrebalancé par une hausse anticipée des prix des denrées alimentaires, après une augmentation marginale en mai.

UNE HAUSSE DES PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES EST PRÉVUE

La guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran a fait grimper les prix des engrais et les coûts de distribution et, conjuguée à la sécheresse qui touche certaines régions du pays, pourrait entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires d’ici la fin de l’année et jusqu’en 2027, ont déclaré des économistes.

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC devrait augmenter de 2,8 % en glissement annuel en juin, après une hausse de 2,9 % en mai. L’inflation dite “sous-jacente” de l’IPC devrait avoir progressé de 0,2 % sur le mois, ce qui correspondrait à la hausse enregistrée en mai.

Certains économistes ont considéré cette hausse modérée de l’IPC sous-jacent comme un signe positif. Bien que la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran ait fait grimper les prix du pétrole, ceux-ci restent inférieurs aux niveaux atteints fin avril et début mai.

“Ce qui importe le plus pour les responsables de la Fed, c’est l’inflation sous-jacente, qui n’est pas directement affectée par les cours du pétrole”, a déclaré Andrew Hollenhorst, économiste en chef pour les États-Unis chez Citigroup. “L’une des craintes était que la hausse des coûts énergétiques se répercute sur l’inflation sous-jacente, mais à l’exception d’une légère hausse des tarifs aériens, qui devrait désormais s’inverser, la hausse des cours du pétrole n’a pas significativement fait grimper l’inflation sous-jacente.” D’autres économistes se sont toutefois montrés moins optimistes, estimant que les chiffres modérés de l’IPC sous-jacent témoignaient d’une inflation sous-jacente tenace qui maintiendrait la possibilité d’une hausse des taux cette année, en soulignant les prix toujours élevés des intrants et l’allongement des délais de livraison des fournisseurs dans les enquêtes de conjoncture. Les données sur les prix à la production laissent également présager des hausses de prix.

En juin, l’IPC sous-jacent mensuel a été tiré à la hausse par la hausse des prix des services, des chambres d’hôtel et de motel, liée à la Coupe du monde de la FIFA. Un rebond des primes d’assurance automobile est attendu après la plus forte baisse enregistrée en mai depuis octobre 2020. Des hausses modérées étaient attendues pour les tarifs aériens et les loyers. L’inflation sous-jacente des biens est probablement restée stable sur le mois, les économistes estimant que les hausses de prix d’Apple AAPL.O intervenues fin juin devraient se répercuter en juillet. Ils considèrent que la répercussion des droits de douane s’estompe, même si les prix de l’habillement ont probablement augmenté et que ceux de l’ameublement ont rebondi.

“Le rapport sur l’IPC de juin ne devrait pas pencher de manière décisive en faveur d’un resserrement de la politique monétaire de la Fed cette année, ni l’exclure”, a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.