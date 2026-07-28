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Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
information fournie par AFP 28/07/2026 à 09:13
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Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert mardi, malgré la vague de ventes qui frappe le secteur des fabricants de puces électroniques, alors que l'attention des investisseurs est dominée par l'accalmie sur les prix de l'énergie et les publications de résultats d'entreprises.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,42%, Francfort 0,32% et Milan 0,18%. Seule Londres évoluait près de l'équilibre (-0,09%).

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