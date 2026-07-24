L'édito de McGeever / Qui finance l'endettement croissant des États-Unis vis-à-vis du reste du monde ?

un billet de 100 dollars en feu (Crédits: Adobe Stock)

par Jamie McGeever

Les capitaux étrangers affluent vers Wall Street grâce à la révolution de l'IA. Paradoxalement, cela attire toutefois davantage l'attention sur le déficit extérieur chronique des États-Unis. Combien de temps ce déséquilibre massif pourra-t-il durer?

Ces dernières années, les investisseurs du monde entier ont injecté des milliers de milliards dans le marché boursier américain, attirés par les rendements alléchants promis par le boom de l'intelligence artificielle, qui a déclenché la plus grande vague de dépenses d'investissement de l'histoire. Cet afflux de capitaux étrangers vers les actions américaines constitue désormais la principale source de financement du déficit courant des États-Unis, qui s'est creusé au-delà des niveaux d'avant la pandémie.

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Le déficit de la balance courante américaine correspond à la différence entre la valeur de l'ensemble des biens, services, intérêts, dividendes et revenus importés par les États-Unis et celle de leurs exportations. Les États-Unis sont en déficit depuis des décennies. Pour combler ce déficit, les étrangers doivent «prêter» de l'argent à l'Oncle Sam en achetant des actifs américains.

L'administration Trump s'efforce de réduire cet écart, en particulier le déficit commercial sur les biens et services, grâce à une série de mesures portant sur l'immigration, l'investissement intérieur et, bien sûr, les droits de douane. Il reste à voir dans quelle mesure ces efforts porteront leurs fruits. Le déficit commercial oscille autour de 3 % du PIB depuis quelques années, et le déficit courant avoisine les 4 % du PIB.

Il s'agit là de déficits importants dans une économie de 31 000 milliards de dollars. Il est nécessaire d'attirer des capitaux étrangers pour les combler afin d'empêcher le dollar de s'effondrer ou les rendements obligataires de s'envoler.

En théorie, la manière dont ces déficits sont comblés n'a pas d'importance, pourvu qu'ils le soient. Mais certaines sources de capitaux peuvent être préférables à d'autres.

Au cours des vingt dernières années, la composition de ce mix de financement a évolué – passant d'un secteur « officiel » peu sensible aux rendements à des investisseurs privés avides de rendement – ce qui a sans doute rendu l'énorme endettement extérieur des États-Unis bien plus préoccupant.

LE CÉLÈBRE « PARADOXE » DE GREENSPAN

En février 2005, Alan Greenspan, alors président de la Fed, a fait état d'un « conundrum » : les rendements obligataires américains restaient faibles malgré une série de hausses des taux d'intérêt. Comment expliquer cela? Un mois plus tard, Ben Bernanke, alors gouverneur de la Fed, a proposé une réponse possible. Dans un discours désormais célèbre, intitulé « L'excédent mondial d'épargne et le déficit courant américain » ,

ernanke a fait remarquer que les économies émergentes, contrairement aux décennies précédentes, étaient devenues une source de capitaux prêteurs plutôt qu'emprunteurs. C'était cet afflux massif de capitaux vers les États-Unis, en particulier vers le marché des obligations d'État, qui maintenait les taux d'intérêt à un niveau bas.

Il n'avait pas tort. Au cours de la décennie qui a précédé la crise financière mondiale, le déficit courant américain était considérable, atteignant un niveau record de 6 % du PIB en 2006. Ce déficit béant était financé par diverses sources de richesse étrangère, qu'il s'agisse des pays du Golfe producteurs de pétrole (« pétrodollars »), des excédents commerciaux (de la Chine et d'une grande partie de l'Asie), ou encore des niveaux élevés d'épargne nationale (du Japon).

Toutes ces sources de financement avaient en commun une forte demande pour la dette publique américaine, ou « Treasuries ». Les banques centrales achetaient massivement des Treasuries afin de maintenir la compétitivité de leurs taux de change et de constituer des réserves de devises.

Bernanke a fait valoir que cette demande étrangère de dette américaine avait retardé l'heure de vérité que laissaient présager les déséquilibres mondiaux croissants – les importants déficits américains et les excédents correspondants ailleurs dans le monde.

Si le jour de l'épreuve de force a pu sembler être arrivé en 2007-2008 sous la forme de la crise américaine des prêts immobiliers à risque, du resserrement mondial du crédit et de la crise financière mondiale, ces déséquilibres mondiaux sont de retour. Aujourd'hui, cependant, la nature du financement du déficit américain a radicalement changé.

FLUX VOLATILS CONTRE FLUX PERMANENTS

L'intégration croissante des marchés financiers mondiaux au cours des dernières décennies et l'assouplissement des contrôles des capitaux dans de nombreuses économies émergentes et en développement ont contribué à stimuler l'accumulation de capitaux dans les secteurs privés de ces pays. Ces fonds ont, à leur tour, souvent été réinvestis dans des actifs financiers américains, les investisseurs étrangers recherchant des marchés vastes et liquides ainsi que la perspective de rendements élevés. En conséquence, les capitaux privés étrangers ont progressivement remplacé ceux des banques centrales en tant que principale source de financement du déficit courant américain.

Rappelons qu'en 2004, les avoirs officiels du Japon en bons du Trésor américain représentaient 18 % de l'ensemble de la dette américaine en circulation détenue par le public, et qu'en 2010, la part équivalente de la Chine s'élevait à 14 %. Ces avoirs se sont respectivement effondrés à moins de 4 % et à seulement 2 % aujourd'hui.

Bien sûr, les investisseurs étrangers continuent d'acheter des bons du Trésor. Le montant total de leurs avoirs atteint le niveau record de 9 400 milliards de dollars, dont plus de la moitié est désormais détenue par le secteur privé. Mais dans l'ensemble, les étrangers ne détiennent plus que 30 % de l'ensemble de la dette fédérale américaine en circulation détenue par le public, contre 50 % en 2012. Les gouvernements étrangers ont progressivement réduit leur exposition aux obligations américaines pour diverses raisons, notamment des considérations géopolitiques, financières et économiques nationales.

Les actions exercent désormais un attrait plus grand. En 2010, les investisseurs étrangers détenaient un tiers de leurs actifs financiers américains en actions, et 22 % en bons du Trésor. Au premier trimestre de cette année, ces proportions s'établissaient respectivement à 61 % et 14 %. La part des actions américaines détenues par des étrangers atteint désormais un niveau record de 18 %, soit près du double de ce qu'elle était au milieu des années 2000.

Cette évolution pourrait être source d'inquiétude. "Les banques centrales ont tendance à être, dans une large mesure, des investisseurs qui “achètent et conservent”. Elles privilégient généralement la sécurité, la liquidité, puis le rendement. Dans cet ordre", explique Eswar Prasad, professeur d'économie à l'université de Cornell. "Pour les investisseurs privés, cet ordre est en quelque sorte inversé: ils privilégient le rendement et la liquidité, et accordent un peu moins d'importance à la sécurité."

Cela ne pose pas de problème lorsque Wall Street est en plein essor. Mais il n'est pas difficile d'imaginer que cette dynamique s'inverse soudainement si Wall Street entrait dans une phase de ralentissement ou si d'autres marchés devenaient soudainement plus attractifs. Les flux de capitaux privés pourraient alors ralentir, voire, pire encore, s'inverser, rendant le financement de la balance courante américaine bien plus précaire.

NIIP: UN PROBLÈME NAISSANT

D'un autre côté, les investisseurs étrangers ont peut-être tout simplement vu juste.

Cela peut sembler contre-intuitif, mais selon certains indicateurs, les géants technologiques américains d'aujourd'hui constituent un investissement tout aussi "sûr" que les bons du Trésor. Apple et Microsoft bénéficient d'une notation de crédit AAA, contrairement au gouvernement américain, et le rendement à deux ans de certaines dettes d'entreprise, comme les obligations Microsoft, est parfois inférieur à celui des bons du Trésor à deux ans.

De plus, certaines de ces grandes entreprises technologiques revêtent désormais une telle importance pour le gouvernement américain, d'un point de vue économique, stratégique et de sécurité nationale, qu'il est presque impensable qu'on les laisse faire faillite.

Ce ne sont pas seulement les capitaux privés étrangers qui ont été attirés vers Wall Street ces dernières années. De nombreuses banques centrales et fonds souverains ont accru leur exposition aux méga-capitalisations américaines évaluées à des milliers de milliards de dollars, telles qu'Apple, Microsoft et Nvidia. En essence, ils ont troqué la sécurité et la liquidité des bons du Trésor contre ce que beaucoup considèrent désormais comme la sécurité, à défaut de la liquidité, des géants de la tech.

Selon les analystes de la Deutsche Bank, l'écart entre l'augmentation des flux nets vers les actions américaines et le ralentissement des flux vers la dette américaine n'a jamais été aussi grand.

"La situation budgétaire des États-Unis s'affaiblit, tandis que la rentabilité des entreprises américaines ne cesse de se renforcer", écrivent-ils, avant d'ajouter: "L'IA pourrait accélérer cette dynamique à mesure que les entreprises s'enrichissent et que les pressions redistributives sur les gouvernements s'intensifient."

En effet, l'un des effets secondaires indésirables du développement de l'IA pourrait être un creusement du déficit courant américain. Une étude de la Fed intitulée "" (Les effets des investissements dans les technologies de pointe sur le commerce et le déficit courant), publiée ce mois-ci, a révélé que les chocs technologiques liés spécifiquement aux investissements sont associés à une «détérioration persistante du compte courant d'environ 10 % par rapport à sa moyenne historique». Cela s'explique généralement par la forte hausse des importations qui accompagne l'essor des investissements technologiques.

Ce phénomène risque d'être encore plus prononcé dans le contexte actuel de frénésie d'investissement dans l'IA, car environ 90 % des équipements concernés sont importés d'Asie de l'Est, notent les auteurs.

Les craintes concernant la balance courante américaine ne datent bien sûr pas d'hier. Si une crise venait finalement à se concrétiser, elle ne surgirait pas de nulle part. Elle se profilerait lentement à l'horizon.

Il est également bon de rappeler que, malgré des décennies d'avertissements lancés par les partisans de la réduction du déficit quant à l'effondrement imminent des États-Unis sous le poids de leur dette, l'Amérique reste la destination de choix pour les investisseurs, et le dollar reste la monnaie de réserve mondiale incontestée.

Mais l'ampleur du déséquilibre devient difficile à ignorer. Une autre façon d'appréhender l'afflux de capitaux vers les États-Unis est de se pencher sur la position d'investissement internationale nette (NIIP) du pays. Il s'agit essentiellement de la valeur totale des actifs américains détenus par des étrangers, moins la valeur totale des actifs étrangers détenus par des Américains. Ce chiffre s'élève actuellement à environ 21 000 milliards de dollars, selon le Bureau of Economic Analysis, soit environ 70 % du PIB américain. Il y a vingt ans, ce chiffre avoisinait les 10 % du PIB américain.

Des chiffres colossaux, des flux considérables, et peut-être, un jour, un problème de taille.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)