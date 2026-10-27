L'édito de McGeever / La victoire de Lula au Brésil porte un coup dur à la «doctrine Donroe» de Trump

par Jamie McGeever

La victoire surprise du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva lors de sa réélection dimanche a porté un coup dur à la “doctrine Donroe” du président américain Donald Trump , un plan visant à garantir une “sphère d'influence” américaine dans les Amériques face à l'influence croissante de la Chine. La question est désormais de savoir dans quelle mesure le Brésil se tournera vers Pékin.

Les grands projets de Trump, au début de l'année, visant à consolider l'influence de Washington sur l'Amérique latine, ont trouvé leur illustration parfaite dans la capture et l'extradition extraordinaires du président vénézuélien de gauche Nicolás Maduro par les forces américaines, le 3 janvier.

La victoire de Lula a mis des bâtons dans les roues. Le pays le plus peuplé d'Amérique du Sud sera dirigé pendant quatre années supplémentaires par ce vétéran de gauche, critique de longue date de l'influence américaine.

Trump a déclaré lundi qu'il appréciait Lula et s'entendait bien avec lui, mais on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il aurait entretenu des relations plus cordiales avec l'adversaire de droite de Lula, Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro.

Ce qui rend la victoire de Lula encore plus fâcheuse pour Washington, c'est qu'elle risque de renforcer les liens du Brésil avec la Chine, un processus que Lula défend depuis longtemps. La Chine a dépassé les États-Unis en tant que premier partenaire commercial du Brésil en 2009.

Officiellement, Lula évitera de s'aligner trop étroitement sur l'une ou l'autre de ces superpuissances.

“Nous ne sommes la cour arrière de personne!”, a déclaré Lula devant des milliers de partisans lors de son rassemblement de victoire à São Paulo dimanche. Cela pourrait être interprété comme un avertissement adressé aux États-Unis et à la Chine: le Brésil ne se laissera pas intimider pour renoncer au contrôle de ses vastes ressources, qu'il s'agisse d'énergie, de minerais ou de la forêt amazonienne.

Mais le terme “arrière-cour” semble clairement faire référence aux États-Unis.

La “doctrine Donroe” de Trump, qui réactualise la “doctrine Monroe” vieille de 200 ans selon laquelle les États-Unis devraient disposer d'une “zone d'influence” dans les Amériques, n'a pas été particulièrement bien accueillie en Amérique latine.

Une victoire dimanche de Flavio Bolsonaro, l'allié politique de Trump, aurait probablement renforcé les projets de Washington dans la région, ce qui aurait pu pousser d'autres pays à réduire leurs liens avec Pékin. Mais avec le maintien de Lula au pouvoir, la Maison Blanche devra peut-être se concentrer davantage sur la limitation des dégâts.

“La victoire de Lula renforce assurément les relations économiques du Brésil avec la Chine”, explique Emanuel Ornelas, professeur à l'École d'économie de São Paulo (FGV).

Pour une Maison Blanche déterminée à étendre l'influence américaine aux dépens de la Chine, cela est préoccupant.

L'EMPREINTE CROISSANTE DE LA CHINE

Alors que la bataille entre les États-Unis et la Chine pour la suprématie économique mondiale s'intensifie dans un contexte de course à l'armement croissante en matière d'IA, il est plus important que jamais de s'assurer un approvisionnement fiable en énergie, en ressources et en matières premières. Le Brésil occupe une place centrale dans tous ces domaines.

Le Brésil détient environ 20 % des réserves mondiales de terres rares et est un producteur majeur de toute une gamme de minéraux essentiels à des technologies telles que les semi-conducteurs, les énergies renouvelables, la robotique et les applications de défense. Ses ressources constituent un maillon essentiel des chaînes d'approvisionnement mondiales, et le pays est également une puissance agricole, fournissant au monde environ 27 % de sa canne à sucre, 25 % de son soja, 9 % de son coton, ainsi que 6 % de son bœuf et de son maïs.

La Chine dispose déjà d'un avantage certain. Le Brésil exporte actuellement vers la Chine environ trois fois plus qu'aux États-Unis, en valeur en dollars, et importe de la superpuissance asiatique environ deux fois plus qu'en provenance des États-Unis.

Cet écart ne cesse de se creuser. Les droits de douane de Trump ont poussé la Chine à remplacer de plus en plus les produits agricoles américains par des alternatives brésiliennes. La guerre au Moyen-Orient a également resserré les liens commerciaux entre Brasilia et Pékin en perturbant les schémas habituels du commerce énergétique. Le pétrole brut rivalise désormais avec le soja en tant que première exportation du Brésil et a contribué à combler le vide créé par l'arrêt de la production au Moyen-Orient. La Chine est le premier acheteur de ces deux produits.

Alors que le Brésil joue un rôle multiforme dans les projets des États-Unis visant à rester la principale superpuissance mondiale, la vision que la Chine a du Brésil semble plus simple. Elle souhaite avoir accès aux matières premières, à l'énergie et aux minerais nécessaires au maintien de sa base industrielle, qui inclut de plus en plus une production manufacturière à forte valeur ajoutée.

Lula disposera-t-il d'une position suffisamment forte pour obtenir des conditions avantageuses auprès des États-Unis et de la Chine, alors que ces derniers cherchent à accéder aux ressources du Brésil?

Cela pourrait s'avérer difficile. Il doit faire face à de nombreux obstacles sur le plan intérieur, notamment un risque élevé d'impasse législative à Brasilia. Les marchés ne semblent pas non plus enthousiastes. Si la chute historique des marchés brésiliens .BVSP BRL= lundi, à la suite de la victoire de Lula, était exagérée, elle n'en restait pas moins révélatrice: les investisseurs semblent très sceptiques quant aux perspectives budgétaires et aux perspectives de croissance économique du pays.

Ce qui se passe ici a des répercussions au-delà des frontières du pays. Le Brésil, selon les termes d'UniCredit, est à la fois une “puissance stratégique en matière de ressources” et un “État pivot géopolitique” dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Quel camp l'emportera? L'issue reste incertaine.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)