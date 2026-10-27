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Wall Street ouvre en hausse, attend la Fed
information fournie par AFP 27/10/2026 à 14:40

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Un panneau indiquant Wall Street à New York le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un panneau indiquant Wall Street à New York le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en petite hausse mardi, les investisseurs faisant preuve de prudence à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), tout en digérant une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones ne grappillait que 0,03 %, l'indice Nasdaq prenait 0,41 % et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,29 %.

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