Aide carburant : le gouvernement "assume" de demander aux automobilistes de faire la démarche pour toucher l'indemnité de 100 euros

Selon un rapport parlementaire, le coup de pouce annoncé par l'Etat à l'égard des "gros rouleurs" est à la fois insuffisant et largement inutilisé par les ménages les plus modestes qui entrent pourtant dans les critères d'éligibilité.

( AFP / ALEX MARTIN )

Lancée fin mai par le gouvernement, l'aide de 100 euros prévue pour les automobilistes grands rouleurs les plus exposés a été versée à plus d'un million de personnes, a indiqué la ministre déléguée à l'Energie et porte-parole du gouvernement. Maud Bregeon a par ailleurs assumé mercredi 15 juillet les modalités d'aides aux ménages, alors qu'un rapport parlementaire présenté le même jour estime qu'elles sont insuffisantes pour les "plus modestes".

1,1 million de personnes, soit environ "un peu moins de 40% de ceux qui étaient éligibles" ont ainsi touché l'aide aux gros rouleurs de 100 euros , a fait savoir la ministre à l'antenne de BFM TV/RMC .

"On a assumé qu'il faille une démarche volontaire pour toucher cette aide"

Cette aide, introduite au printemps et renouvelée mois après mois en raison de la guerre au Moyen-Orient, est réservée aux ménages en dessous d'un certain seuil de revenus et qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Pour le député PS Philippe Brun, cette aide a été "sous-utilisée", écrit-il dans les conclusions d'une mission flash commandée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale, rendues publiques mercredi.

Ce dont s'est défendu Maud Bregeon. "On a assumé qu'il faille une démarche volontaire pour toucher cette aide", via une demande en ligne, ce qui explique, selon la porte-parole du gouvernement, la différence entre le nombre de personnes éligibles et de personnes qui ont réellement perçu l'aide.

Outre les critères d'attribution de cette aide qu'il considère "trop cibl(és) pour avoir un impact significatif" économiquement, Philippe Brun a également jugé le montant de 100 euros accordés "très insuffisant pour les ménages ruraux, en particulier pour les plus modestes." "Le dispositif d'urgence mis en œuvre par le gouvernement français apparaît en regard" des importantes mesures déployées en Espagne, dont il chiffre le coût à 6,8 milliards d'euros, "comme particulièrement anecdotique", estime Philippe Brun.

Dans son rapport, le député plaide pour la mise en place d'une fiscalité "flottante" sur les carburants, qui baisserait automatiquement les taxes lorsque le prix du carburant monte, et inversement. Le député affirme que le cas espagnol "démontre (...) que le caractère flottant de ces taxes peut être mis en œuvre de manière effective". Pour Maud Bregeon, "si l'Espagne aujourd'hui a un déficit" tel que le pays "est en capacité de faire ces aides, c'est parce qu'elle a su faire des réformes", notamment "des retraites", a-t-elle avancé.

L'aide aux gros rouleurs avait été prolongée par le gouvernement jusqu'en juillet. "Au bout de cette échéance, on fera évidemment un point" et "un bilan", a avancé Maud Bregeon, d'autant que cela "fait deux ou trois jours que les tensions reviennent au Moyen-Orient", ce qui pèse sur les prix du pétrole brut.