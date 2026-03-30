L'édito de Bousso : un Moyen-Orient plus risqué poussera les grandes compagnies pétrolières vers de nouvelles frontières

L'incertitude quant à la sécurité du transit par Ormuz et le risque accru de conflagration sont susceptibles d'augmenter fortement le coût du déploiement du personnel, de l'équipement, de l'assurance et du capital au Moyen-Orient, rendant la région beaucoup moins attrayante pour l'exploration. (Crédits: Adobe Stock)

par Ron Bousso

Les compagnies pétrolières vont devoir chercher plus loin de nouvelles ressources en combustibles fossiles, maintenant que la guerre contre l'Iran a entamé l'attrait du Moyen-Orient, riche en énergie, pour les investisseurs. La hausse des prix du pétrole leur donnera cette chance. Les grandes compagnies pétrolières internationales, dont Exxon Mobil XOM.N , Chevron CVX.N , TotalEnergies TTEF.PA , Shell SHEL.L et BP BP.L , sont depuis longtemps attirées par le Moyen-Orient en raison de ses vastes ressources, de ses conditions fiscales stables et, jusqu'à récemment, de sa relative stabilité politique.

La région représente environ un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié (LNG). Cette réputation, construite à grand-peine au fil des décennies, alors même que les guerres faisaient rage en Irak et au Yémen, est aujourd'hui ébranlée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Le conflit,qui en est à sa cinquième semaine, a mis l'infrastructure énergétique dans le collimateur.

Des dizaines d'installations dans le Golfe ont été endommagées, notamment la gigantesque plateforme de GNL du Qatar et plusieurs grandes raffineries de pétrole. La fermeture du détroit d'Ormuz - par lequel transite normalement environ 20 % du pétrole et du gaz mondial - a contraint les producteurs à fermer des gisements de pétrole, ce qui a coûté à la région une perte de revenus d'exportation estimée à 1 milliard de dollars par jour, selon les calculs de Reuters basés sur les prix d'avant-guerre. Les coûts à long terme seront bien plus élevés.

Le redémarrage des opérations et la réparation des installations endommagées coûteront probablement des dizaines de milliards de dollars, voire beaucoup plus. QatarEnergy a déclaré qu'un tir de missile iranien le 18 février pourrait lui coûter environ 20 milliards de dollars par an en perte de revenus et qu'il faudrait jusqu'à cinq ans pour réparer les dégâts. Mais aucune somme d'argent ne pourra réparer les dommages causés à la réputation de la région - du moins pas à court terme - et cela devrait rapidement remodeler les stratégies en amont des majors occidentalesde l'énergie.

UNE PRIME DE RISQUE PLUS ÉLEVÉE

Il est clair que le Moyen-Orient restera une source majeure de pétrole et de gaz pendant des décennies. Il détient environ la moitié des réserves prouvées de pétrole et 40 % des réserves de gaz. Il est donc peu probable que les entreprises occidentales l'abandonnent complètement.

Elle représente actuellement une part substantielle du portefeuille de nombreuses grandes compagnies, dont 41 % des réserves d'Exxon, 42 % de celles de TotalEnergies et un quart de celles de Shell, selon la société de conseil Welligence.

La région a attiré environ 130 milliards de dollars d'investissements dans le pétrole et le gaz en 2025, soit environ 15 % du total mondial, selon l'Agence internationale de l'énergie. Mais à moins que la guerre en Iran ne se termine par l'installation d'un nouveau gouvernement non belligérant à Téhéran - une issue qui semble actuellement peu probable - le conflit laissera de profondes cicatrices .

L'incertitude quant à la sécurité du transit par Ormuz et le risque accru de conflagration sont susceptibles d'augmenter fortement le coût du déploiement du personnel, de l'équipement, de l'assurance et du capital au Moyen-Orient, rendant la région beaucoup moins attrayante pour l'exploration.

Cette augmentation de la prime de risque dans la plus grande région productrice d'énergie au monde se reflète déjà dans les prix du pétrole à long terme. Depuis la veille du conflit, le prix moyen du pétrole brut Brent prévu pour 2030 0#LCO a bondi d'environ 10 % pour atteindre approximativement 72 dollars le baril. Une fois que l'on connaîtra l'étendue des dégâts causés par la guerre, ce prix pourrait encore augmenter.

RÉÉQUILIBRAGE GÉOGRAPHIQUE

Un prix du pétrole structurellement plus élevé modifierait le calcul en amont des géants mondiaux de l'énergie. Ce changement intervient alors que l'appétit de l'industrie pour de nouveaux investissements dans le pétrole et le gaz s'est renforcé . Au cours de l'année écoulée, les compagnies pétrolières ont considérablement augmenté leurs dépenses d'exploration dans le monde entier - de l'Afrique de l'Ouest et de la Méditerranée orientale au Brésil et à l'Asie du Sud-Est.

Il s'agit d'une rupture brutale par rapport à la décennie précédente, au cours de laquelle la pression des actionnaires et les craintes d'une baisse rapide de la demande due à la transition énergétique ont réduit les investissements en amont. Aujourd'hui, les entreprises - stimulées par de nouvelles perspectives suggérant que la demande en combustibles fossiles ne culminera pas avant la prochaine décennie - sont de plus en plus confiantes dans la nécessité d'augmenter l'offre jusqu'à la fin de la décennie.

Bien entendu, l'exploration reste une activité à haut risque et à haut rendement, qui nécessite d'importants investissements initiaux. En outre, il faut souvent plus de dix ans pour que les projets passent de la première campagne de forage à la production.

Il n'en reste pas moins que des prix à long terme plus élevés permettraient d'accroître le nombre de réserves économiquement viables dans le monde entier. Et, surtout, la hausse de la prime de risque au Moyen-Orient est susceptible de pousser davantage de capitaux vers des régions auparavant considérées comme plus risquées ou marginales.

Le Venezuela en est un bon exemple. Son industrie pétrolière s'est rouverte aux entreprises occidentalesaprès la destitution du président Nicolas Maduro par les États-Unis en janvier, mais les investissements dans le pays sont restés tièdes en raison de l'incertitude politique et des inquiétudes liées à la vétusté des infrastructures du secteur.

Dans un environnement de prix plus haussier, cependant, les vastes ressources du Venezuela pourraient soudainement sembler plus attrayantes - en particulier si l'écart de risque géopolitique relatif entre le Venezuela et le Golfe se réduit. Le secteur de l'énergie a déjà connu un tel remaniement géographique. Après 2022, le Moyen-Orient a pris de l'importance lorsque les entreprises occidentales ont été contraintes de quitter la Russie à la suite de l'invasion totale de l'Ukraine par Moscou .

La guerre en Iran menace aujourd'hui de déclencher un nouveau réalignement, poussant les entreprises à élargir leurs filets d'investissement comme elles ne l'ont pas fait depuis des années. Mais si la réponse consiste cette fois à se tourner vers des secteurs plus risqués ou plus coûteux, il est probable que le plancher des prix de l'énergie augmentera.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters)