 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'économie mondiale à l'épreuve de l'inflation et de la croissance dans un contexte d'escalade du conflit en Iran - Goldman
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 10:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une hausse temporaire des prix du pétrole à 100 dollars le baril pourrait ralentir la croissance mondiale de 0,4 point de pourcentage, ont déclaré jeudi les analystes de Goldman Sachs, alors que l'aggravation du conflit en Iran bloque les flux vitaux de pétrole et de gaz du Moyen-Orient.

Dans ses prévisions de base, Goldman Sachs s'attend à ce que les prix du pétrole augmentent encore un peu avant de baisser à 76 dollars le baril en moyenne au premier trimestre 2026 et à 65 dollars au quatrième trimestre.

Dans un scénario à la hausse, Goldman s'attend à ce que les prix du pétrole augmentent jusqu'à environ 100 dollars le baril, avant de se normaliser au cours de l'année 2026.

* Selon ses prévisions de base, Goldman estime que la croissance du PIB mondial sera freinée d'un « modeste » 0,1 point de pourcentage et que l'inflation globale mondiale sera stimulée de 0,2 point de pourcentage.

* Un baril à 100 dollars pourrait entraîner une hausse de 0,7 point de pourcentage de l'inflation globale mondiale.

* Historiquement, les banques centrales n'ont pas réagi directement aux chocs pétroliers, mais ont tendance à resserrer modestement leur politique lorsque l'inflation est élevée ou que les chocs de prix sont importants, a déclaré la société de courtage.

* Les perspectives de la politique monétaire mondiale resteront globalement inchangées dans le cadre des prévisions de base.

* Toutefois, la politique pourrait devenir plus sévère - potentiellement en retardant les réductions de taux dans les marchés émergents - si les prix du pétrole atteignent 100 dollars le baril ou si les coûts plus élevés se répercutent sur les prix à la consommation à un taux plus élevé que la normale.

* La hausse des prix du pétrole devrait peser sur les revenus réels et les dépenses de consommation, alors que les exportateurs de pétrole tels que le Canada et plusieurs économies d'Amérique latine pourraient en bénéficier.

Inflation
Guerre en Iran

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
866,930 USD NYSE +0,54%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
82,79 USD Ice Europ +0,25%
Pétrole WTI
76,44 USD Ice Europ +0,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/03/2026 à 10:53:25.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank