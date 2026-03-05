L'économie mondiale à l'épreuve de l'inflation et de la croissance dans un contexte d'escalade du conflit en Iran - Goldman

Une hausse temporaire des prix du pétrole à 100 dollars le baril pourrait ralentir la croissance mondiale de 0,4 point de pourcentage, ont déclaré jeudi les analystes de Goldman Sachs, alors que l'aggravation du conflit en Iran bloque les flux vitaux de pétrole et de gaz du Moyen-Orient.

Dans ses prévisions de base, Goldman Sachs s'attend à ce que les prix du pétrole augmentent encore un peu avant de baisser à 76 dollars le baril en moyenne au premier trimestre 2026 et à 65 dollars au quatrième trimestre.

Dans un scénario à la hausse, Goldman s'attend à ce que les prix du pétrole augmentent jusqu'à environ 100 dollars le baril, avant de se normaliser au cours de l'année 2026.

* Selon ses prévisions de base, Goldman estime que la croissance du PIB mondial sera freinée d'un « modeste » 0,1 point de pourcentage et que l'inflation globale mondiale sera stimulée de 0,2 point de pourcentage.

* Un baril à 100 dollars pourrait entraîner une hausse de 0,7 point de pourcentage de l'inflation globale mondiale.

* Historiquement, les banques centrales n'ont pas réagi directement aux chocs pétroliers, mais ont tendance à resserrer modestement leur politique lorsque l'inflation est élevée ou que les chocs de prix sont importants, a déclaré la société de courtage.

* Les perspectives de la politique monétaire mondiale resteront globalement inchangées dans le cadre des prévisions de base.

* Toutefois, la politique pourrait devenir plus sévère - potentiellement en retardant les réductions de taux dans les marchés émergents - si les prix du pétrole atteignent 100 dollars le baril ou si les coûts plus élevés se répercutent sur les prix à la consommation à un taux plus élevé que la normale.

* La hausse des prix du pétrole devrait peser sur les revenus réels et les dépenses de consommation, alors que les exportateurs de pétrole tels que le Canada et plusieurs économies d'Amérique latine pourraient en bénéficier.