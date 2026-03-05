 Aller au contenu principal
L'explosion des smartphones d'occasion, favorisée par une prise de conscience écologique croissante
information fournie par AFP 05/03/2026 à 12:36

Des visiteurs au Mobile World Congress (MWC), à Barcelone le 2 mars 2026, en Espagne ( AFP / Josep LAGO )

En quelques années, le marché des téléphones d'occasion a explosé, porté par des prix bien plus attractifs que ceux des appareils neufs et une prise de conscience écologique croissante, qui incite les consommateurs à se tourner vers des solutions plus durables, malgré des doutes persistants quant à la qualité des produits.

En France, "50% des personnes ont déjà acheté un smartphone d'occasion, un chiffre qui a doublé par rapport à 2019", selon les résultats issus du baromètre annuel de Recommerce/Kantar publié le 23 février, qui évoque "une génération reconditionnée".

Au total, "ce sont 22% des Français qui ont aujourd'hui un téléphone de seconde main, soit plus d'un sur cinq", se félicite auprès de l'AFP Augustin Becquet, le directeur général de Recommerce, l'une des entreprises européennes phares du reconditionnement de produits high-tech.

Cette dynamique est avant tout tirée par le facteur prix: un téléphone d'occasion reste nettement plus abordable qu'un smartphone neuf - parfois du simple au double -, un avantage décisif dans un contexte d'inflation généralisée.

Cette contraction du pouvoir d'achat, "ça donne justement une raison supplémentaire aux citoyens-consommateurs de ne pas aller acheter des produits trop chers", relève auprès de l'AFP Thibaud Hug de Larauze, cofondateur et directeur de Back Market, une place de marché spécialisée dans la vente de produits technologiques reconditionnés.

Preuve du dynamisme de ce secteur émergent, l'entreprise française a atteint pour la première fois le seuil de rentabilité en 2025, 12 ans après sa création.

- Impact climatique fortement réduit -

Outre le prix, la prise de conscience écologique collective joue aussi un rôle déterminant: "un téléphone reconditionné peut réduire son impact climatique jusqu'à 87 % par rapport à un modèle neuf", selon les marques, affirme Steven Moore, chargé de la stratégie climat à la GSMA, l'organisation internationale représentant les opérateurs mobiles du monde entier.

Ainsi, "les consommateurs, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, s'alignent de plus en plus sur les principes de l'économie circulaire, en privilégiant l'allongement de la durée de vie des produits et la réduction des déchets électroniques", appuie dans un rapport Mordor Intelligence, une société d'analyses économiques, qui estime à près de 10% la part des smartphones reconditionnés sur l'ensemble des appareils vendus chaque année.

Le logo du Salon du smartphone, le Mobile World Congress (MWC), à Barcelone le 2 mars 2026 ( AFP / Josep LAGO )

Pourtant, nombre de consommateurs disent toujours douter de la qualité des téléphones d'occasion, "cette idée que ces smartphones vont arrêter de marcher plus tôt" que le neuf, alerte Steven Moore.

C'est ainsi que les professionnels du secteur multiplient les initiatives pour "répondre à ce scepticisme", selon les termes de Thibaud Hug de Larauze, dont l'entreprise Back Market a lancé à l'été 2024 une offre de "produits premium" (des appareils à l'esthétique équivalente au neuf et dotés d'une batterie quasi neuve), qui représente désormais "autour de 20%" des ventes du groupe.

À Recommerce, Augustin Becquet dit également promouvoir "la transparence" comme remède aux interrogations, notamment en poussant le "label RecQ", audité par une société externe, gage revendiqué de sérieux et de qualité.

Des garanties de un ou deux ans sont également proposées aux clients, un aspect "déterminant", tout autant que le besoin de "standardisation" des produits, juge pour sa part Claire Gillies, chargée de la division Consommateur au sein de BT, l'opérateur britannique de télécommunications, présente lundi au Salon mondial du mobile (MWC) à Barcelone.

- Marché futur à 100 milliards ? -

Le secteur se heurte toutefois à de fortes disparités géographiques, avec "des marchés matures en Europe et dans certaines régions d'Amérique du Nord qui affichent une adoption plus élevée du reconditionné, tandis que plusieurs marchés émergents restent majoritairement dominés par les appareils neufs", reconnaissent les analystes de Mordor Intelligence.

Estimé à 70 milliards de dollars en 2026 (60 milliards d'euros), le marché des téléphones d'occasion devrait croître à près de 100 milliards d'ici à 2031, assurent-ils.

Mais parmi les ombres au tableau concernant son évolution figurent notamment les tensions géopolitiques et commerciales exacerbées depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

"C'est clair que ça n'aide pas", déplore Steven Moore, de la GSMA, "alors qu'on aurait vraiment besoin que les choses s'accélèrent", dans un monde appelé à se décarboner au plus vite.

Environnement

