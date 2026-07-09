L'échec d'un essai clinique fait plonger AstraZeneca

AstraZeneca chute à la Bourse de Londres (-9,49%, à 12 888 pence) après l'annonce de l'échec d'un essai de phase III évaluant Wainua du laboratoire suédo-britannique et Ionis chez des patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine.

AstraZeneca a indiqué que le critère d'évaluation principal n'avait pas été atteint, à savoir le critère composite associant la mortalité cardio-vasculaire et les événements cardiovasculaires récurrents sur une période allant jusqu'à 140 semaines, comparativement au placebo.

Le traitement Wainua a été globalement bien toléré, avec un profil de sécurité conforme aux résultats précédemment observés.

Dans le détail, dans la population de patients traités selon le standard de soins actuel, l'ajout de Wainua n'a pas permis d'obtenir de bénéfice statistiquement significatif sur le critère principal d'évaluation. La société précise que lors d'une analyse de sous-groupe prédéfinie portant sur les patients traités par Wainua en monothérapie, comparé au placebo, il a été mis en évidence un nombre plus faible d'événements du critère principal, un résultat nominalement significatif.

Pour Sharon Barr, vice-présidente exécutive de la R&D BioPharmaceuticals chez AstraZeneca : "bien que l'étude n'ait pas atteint son objectif principal, nous pensons que ces résultats contribuent à une meilleure compréhension scientifique des approches thérapeutiques pour les centaines de milliers de patients dans le monde atteints de cette maladie progressive et souvent mortelle".

Jefferies s'étonne de cet échec, AlphaValue évoque un "revers majeur"

Pour la banque d'investissement américaine, l'échec de cet essai est une surprise et met en péril environ 2% de la valeur actuelle nette (VAN), même s'il ne remet pas en cause l'objectif d'atteindre 80 MdsUSD de ventes d'ici 2030. La surprise des analystes est d'autant plus grande que le management de la société s'était montré très confiant quant au critère d'évaluation principal et à sa capacité de réussite en thérapie combinée. Jefferies indique à juste titre qu'"étant donné qu'AstraZeneca est censé concevoir des essais cliniques quasiment infaillibles, nous soupçonnons que la réaction du cours de l'action dépassera le simple impact sur la VAN".

La banque d'investissement américaine relativise toutefois en indiquant que cet échec n'affecte pas la capacité de l'entreprise à atteindre son objectif de ventes, mais que le problème majeur réside probablement dans une certaine perte de crédibilité.

La recommandation de Jefferies reste à acheter sur le titre du laboratoire, avec un objectif de cours inchangé à 18 000 pence.

Pour AlphaValue, il s'agit d'un "revers majeur" bien que le Wainua soit déjà approuvé pour traiter une maladie nerveuse rare. L'indication dans la CM-ATTR constituait toutefois une pièce maîtresse pour la direction afin d'atteindre un pic de ventes de 5 milliards de dollars pour ce médicament.