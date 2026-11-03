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L'Ebitda trimestriel d'Evonik flambe de 40%, le titre en petite hausse
information fournie par AOF 03/11/2026 à 14:45

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(Zonebourse.com) - Le titre du spécialiste allemand des produits chimiques progresse à Francfort ( 0,24%, à 20,74 euros). Au troisième trimestre, le groupe a enregistré une forte accélération de sa rentabilité opérationnelle au troisième trimestre 2026 et en a profité pour relever ses objectifs financiers annuels.

Sur la période, l'Ebitda ajusté a progressé de 40% sur un an pour atteindre 629 millions d'euros sur la période juillet-septembre, un niveau conforme aux prévisions d'août de l'entreprise qui tablait sur une performance proche de celle du deuxième trimestre (630 millions d'euros).

De son côté, le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 13% sur un an, marquant sa plus forte hausse trimestrielle depuis la période de juillet à septembre 2022, soutenu par une augmentation de 10% des prix de vente et une progression de 2% des volumes.

En revanche, le résultat net ressort à -53 millions d'euros, contre -106 millions d'euros un an plus tôt. Les comptes ont été affectés par une provision de 313 millions d'euros destinée à financer le plan d'efficacité. Ce programme de réduction des coûts sera prolongé jusqu'en 2029.

Pour l'ensemble de l'année, l'Ebitda ajusté devrait se situer dans la moitié supérieure de sa fourchette indicative de 2 à 2,2 milliards d'euros.

L'avis des analystes

Pour Jefferies, l'Ebitda ajusté trimestriel de 629 millions d'euros est inférieur de 1% au consensus. En ce qui concerne la prévision annuelle, elle implique un Ebitda ajusté de 416 millions d'euros au quatrième trimestre, au point médian, soit 6% de moins que le consensus Visible Alpha (442 millions d'euros).

La recommandation de la banque d'investissement américaine sur le titre Evonik reste à acheter, avec une cible de cours de 20 euros.

Du côté de DZ Bank, l'avis est également à acheter, avec un objectif de cours de 22 euros.

Après cette publication, la banque allemande ne voit aucun impact sur sa thèse d'investissement et explique que le sujet principal reste le projet de rachat par BASF. Elle explique qu'une première offre à 24 euros par titre a été refusée par Evonik, jugée trop basse.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 14:45:00.

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