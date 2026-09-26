L'Azerbaïdjan signe des accords d'investissement d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars

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L’Azerbaïdjan a signé des accords représentant plus de 10 milliards de dollars d’investissements potentiels lors d’un forum international à Bakou, a déclaré samedi un conseiller présidentiel, alors que le pays annonçait également une série d’accords dans le domaine de l’énergie.

La compagnie pétrolière d'État SOCAR, le groupe français TotalEnergies TTEF.PA et la société XRG d'Abou Dhabi ont pris une décision finale d'investissement concernant le développement intégral du gisement de gaz et de condensats d'Absheron.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que la deuxième phase du projet Absheron, l’un des plus grands gisements offshore de la mer Caspienne, permettrait d’augmenter la production de gaz de l’Azerbaïdjan d’environ 5 milliards de mètres cubes d’ici trois à quatre ans.

« Le pétrole et le gaz continueront de dominer notre économie et de générer des richesses qui seront réinvesties », a déclaré M. Aliyev lors du Forum international de l'investissement d'Azerbaïdjan. Il a précisé que le secteur non pétrolier représentait désormais plus de 70% du PIB, tandis que le pétrole et le gaz constituaient toujours plus de 90% des exportations.

L’Azerbaïdjan exporte principalement du gaz vers l’Europe et la Turquie; environ la moitié de ses 25 milliards de mètres cubes exportés l’année dernière était destinée aux pays de l’UE. Cette expansion intervient alors que les perturbations des approvisionnements énergétiques mondiaux ont exacerbé les inquiétudes concernant la sécurité d’approvisionnement, même si une nouvelle croissance des exportations azerbaïdjanaises vers l’Europe nécessiterait une capacité supplémentaire des gazoducs.

SOCAR et le géant américain de l'énergie ExxonMobil XOM.N ont signé un accord de partage de production pour l'exploration, le développement et la production de ressources en hydrocarbures non conventionnels dans le bassin de la Kura moyenne en Azerbaïdjan, chaque société détenant une participation de 50% et ExxonMobil agissant en tant qu'opérateur.

M. Aliyev a également indiqué que le volume de marchandises en transit traversant le pays devrait atteindre 16 millions de tonnes métriques cette année, l’objectif étant de 25 millions de tonnes ou plus d’ici 2030, tandis que le gouvernement menait des négociations avec des entreprises internationales, qu’il n’a pas nommées, en vue de développer des centres de données et l’intelligence artificielle en Azerbaïdjan.