Ventes d'armes à Taïwan : pour apaiser la colère de Xi Jinping, Donald Trump propose de vendre des armes à la Chine aussi

Washington a donné son feu vert en décembre à des ventes d'armes de 11,1 milliards de dollars à Taïwan.

Xi Jinping et Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 24 sepembre 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Face aux inquiétudes de Pékin concernant les ventes d'armes américaines à Taïwan, Donald Trump a proposé à Xi Jinping d'en acheter lui aussi, a indiqué dimanche 27 septembre l'ambassadeur américain en Chine dans une interview télévisée.

"Le président Trump continue à dire : 'Eh bien, nous vendons des armes à d'autres pays dans le monde'". "Il a même demandé au président Xi (Jinping) s'il voulait en acheter , à un moment donné", a déclaré l'ambassadeur David Perdue à la chaîne Fox News , sans préciser quand avait eu lieu cette conversation entre les deux dirigeants.

"Il y a des discussions continues au sujet d'autres ventes, (Trump) et le président Xi en parlent chaque fois qu'ils se rencontrent", a ajouté David Perdue, précisant que la position des États-Unis n'a pas changé.

11 milliards de dollars

En juin, la Chine a averti Taïwan que "rechercher l'indépendance en s'appuyant sur les États-Unis ou par la force militaire constitue une impasse" .

Washington a donné son feu vert en décembre à des ventes d'armes de 11,1 milliards de dollars à Taïwan. David Perdue a souligné que cet accord montrait que l'administration Trump avait vendu "plus d'armes à Taïwan que tout autre président depuis 1979".

Les ventes d'armes à Taïwan restent un sujet épineux entre Washington et Pékin. Washington est tenu de fournir des armes défensives à Taïwan en vertu du Taïwan Relations Act, une loi adoptée par le Congrès américain en 1979, à la suite de la reconnaissance de la République Populaire de Chine par les États-Unis et à condition que l'île ne déclare pas l'indépendance.

La Chine a juré de reprendre le contrôle de Taïwan , qu'elle considère partie intégrante de son territoire, sans exclure un recours à la force, intensifiant ces dernières années sa pression militaire.

En mai, Donald Trump avait suggéré que les ventes d' armes à Taïwan pourraient servir de levier de négociation avec la Chine, laissant Taipei craindre que son indépendance puisse être bradée. "L'avenir de Taïwan ne peut être décidé par des forces étrangères, ni être pris en otage par la peur, la division ou des intérêts à court terme", avait répondu le président de Taïwan, Lai Ching-te.

Les propos de Donald Trump faisaient suite à sa visite à Pékin, au cours de laquelle le président chinois Xi Jinping l'a mis en garde sur la question de Taïwan.