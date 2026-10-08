L'avis positif d'AlphaValue ne suffit pas à Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech recule franchement à la Bourse de Paris (-5,03%, à 207,80 euros) malgré une note plutôt positive d'AlphaValue. Le titre est victime de la baisse de l'action de sa maison-mère Sartorius à Francfort (-5,40%) et de quelques prises de bénéfices après un gain de 6,11% au cours des quatre dernières séances.

Pourtant, AlphaValue a confirmé sa recommandation à accumuler sur le titre du spécialiste des équipements et services pour l'industrie pharmaceutique, tout en relevant sa cible de cours de 238 à 253 euros.

Les analystes relèvent que la thèse d'investissement demeure attractive, soutenue par la croissance tirée par les consommables, la reprise désormais confirmée de la demande d'équipements, l'amélioration du profil de génération de flux de trésorerie disponible, la poursuite du désendettement et le maintien des objectifs à moyen terme.

AlphaValue note également que les récents signes de reprise de l'activité dans le secteur des biotechnologies confortent la confiance des analystes dans un redressement plus généralisé de la demande.

Dans leur note, ils ont toutefois indiqué abaisser leurs prévisions de bénéfice par action, mais cette décision résulte exclusivement d'éléments situés en dessous de l'Ebitda, sans modification des perspectives opérationnelles.