L'autorité indienne de protection des consommateurs intensifie son enquête sur les conditions de garantie des logiciels d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'organisme indien de défense des consommateurs « intensifie » son enquête sur Apple

* L'autorité de régulation vérifie si la mise à jour iOS 18 a endommagé les écrans des iPhone

* Selon un avocat, l’examen de la garantie logicielle pourrait créer un précédent

* Apple rejette les accusations, invoquant l’absence de garantie comme une norme du secteur

par Aditya Kalra

L'autorité indienne de protection des consommateurs examine actuellement les conditions de garantie logicielle d'Apple dans le cadre d'une enquête sur la mise à jour iOS 18, qui aurait endommagé le fonctionnement des iPhone, obligeant les utilisateurs à débourser des sommes « exorbitantes » pour les réparations, comme le révèlent des documents.

Ce bras de fer s'annonce comme le dernier casse-tête d'Apple sur un marché en pleine croissance où la société développe rapidement la production d'iPhones et accroît sa part de marché, tout en devant parer aux accusations de violation des lois nationales sur la concurrence.

En privé, Apple AAPL.O conteste les accusations de l’autorité de régulation, affirmant dans une lettre datée du mois d’août et consultée par Reuters que l’absence de garantie sur les logiciels est conforme aux normes mondiales du secteur et qu’iOS 18 ne présentait aucun problème systémique.

Si elle est reconnue coupable, Apple pourrait devoir payer des amendes, mais surtout être contrainte de procéder à des remboursements ou de modifier ses pratiques commerciales.

ORDONNANCE D’« ENQUÊTE APPROFONDIE »

Les fabricants de smartphones font souvent l’objet de plaintes à la suite de mises à jour logicielles.

En 2018, l’Italie a sanctionné Apple pour ne pas avoir informé les consommateurs des répercussions négatives que la mise à jour iOS 10 pouvait avoir sur les performances des anciens iPhone, et pour ne pas avoir proposé d’assistance aux téléphones hors garantie légale.

L'année dernière, l'Autorité centrale indienne de protection des consommateurs (CCPA) a informé Apple qu'elle avait reçu un grand nombre de plaintes selon lesquelles le déploiement d'iOS 18 fin 2024 avait entraîné, entre autres, des dysfonctionnements de l'écran et du microphone, obligeant les clients à payer les réparations correspondantes, aucune garantie n'étant fournie sur les logiciels.

Le 29 juillet de cette année, l’autorité de régulation a informé Apple qu’elle avait « transmis » l’affaire à son service d’enquête en vue d’une « enquête approfondie », comme le montre un document.

Cela augmente la pression sur l’entreprise, car cela indique que New Delhi n’est pas satisfaite des réponses apportées par Apple.

«Cette affaire concerne des violations présumées des droits des consommateurs», a déclaré l’autorité de régulation dans sa notification adressée à Apple, consultée par Reuters.

Dans un communiqué, Apple a déclaré n’avoir identifié aucun problème ni aucun risque pour la sécurité lié à iOS 18 en Inde et s’est engagée à collaborer avec les autorités afin d’apporter des éclaircissements sur les réactions des clients face à ce logiciel.

La législation indienne sur la protection des consommateurs autorise les enquêteurs à demander des documents et à tenir des auditions avant de remettre un rapport final à l’autorité de régulation, a expliqué Kirti Mahapatra, avocate spécialisée dans le droit de la consommation et basée à New Delhi.

« Lorsque les clauses contractuelles ou les conditions de garantie font partie de la pratique présumée déloyale, la CCPA peut demander à l’entreprise de veiller à ce que des informations exactes soient fournies à ses clients », a-t-elle ajouté.

« Elle peut également demander la modification de ces clauses, mais cela serait sans précédent. »

L’autorité indienne de régulation de la consommation n’a pas répondu à nos questions.

LES CONDITIONS DE GARANTIE SOUS LES PROJECTEURS

Apple affirme que son iOS 18 a fait l’objet de tests rigoureux et que la procédure engagée par la CCPA ne reposait que sur 75 plaintes, ajoutant que seuls environ 11 % des iPhone utilisaient encore iOS 18 en juin 2026.

La CCPA accuse toutefois Apple d’avoir violé les droits des « consommateurs en tant que groupe ».

Dans ses contrats de licence logicielle, Apple précise qu’ils sont « sans garantie d’aucune sorte » et que les utilisateurs doivent prendre en charge l’intégralité des frais de réparation si le logiciel s’avère défectueux. La garantie limitée ne couvre, à l’échelle mondiale, que le matériel.

Dans une réponse adressée aux enquêteurs le 20 août, Apple a indiqué que la clause d’absence de garantie n’avait rien d’inhabituel, car les consommateurs en étaient informés avant l’installation, et qu’elle s’inscrivait dans la lignée de celle adoptée par de nombreux géants de l’électronique, tels que Sony et Samsung.

« Exiger que chaque problème … soit considéré comme une violation d’une garantie absolue reviendrait en effet à transformer tout fournisseur de logiciels en assureur contre tous les risques technologiques », a-t-elle déclaré.

L'Inde est un marché clé pour Apple, dont les iPhone ont atteint une part de marché de 9 % l'année dernière, contre 4 % en 2022, selon Counterpoint Research.

La réponse d’Apple fait suite à l’avis émis le 29 juillet par l’autorité de régulation, qui « informait officiellement » l’entreprise de l’escalade de la procédure.

L’enquête porte sur des plaintes faisant état de l’apparition de lignes vertes, roses ou blanches sur les écrans des utilisateurs après la mise à jour vers iOS 18.

Par la suite, selon l’autorité de régulation, les consommateurs ont dû payer des « montants exorbitants » pour les réparations et le remplacement des écrans, « alors même que les problèmes provenaient de la mise à jour logicielle de l’entreprise ».

Le coût estimé de la réparation d’un écran d’iPhone 15 s’élève à 27.900 roupies (291 dollars), soit plus d’un tiers environ du prix de vente au détail.

« Faire payer aux consommateurs les problèmes résultant de la négligence de l’entreprise elle-même viole le principe du commerce équitable », a déclaré la CCPA à Apple.