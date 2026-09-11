L'autorité de surveillance de Hong Kong explique aux entreprises comment coopérer lors des perquisitions, alors que la surveillance des ventes d'actions s'intensifie

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* Selon certaines sources, des orientations verbales ont été données lors d'une réunion du secteur en août

* Hong Kong connaît un véritable boom des ventes d'actions

* Les banques d'investissement ont reçu pour consigne de sélectionner des émetteurs de qualité, selon certaines sources

* Les autorités de régulation se concentrent sur l’utilisation abusive des fonds levés et la demande artificielle, selon certaines sources

par Selena Li et Summer Zhen

L'autorité de surveillance des marchés financiers de Hong Kong a donné des directives aux banques d'investissement sur la manière dont elles devaient coopérer lors d'une descente des autorités de régulation, ont déclaré deux personnes au courant d'une réunion du secteur, ajoutant que cela annonçait un contrôle accru, en particulier sur les ventes d'actions en plein essor.

Julia Leung, directrice générale de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC), et Kenneth Luk, directeur principal de sa division chargée de l’application de la réglementation, ont participé à une réunion avec des dirigeants de banques d’investissement le 17 août, au cours de laquelle M. Luk a donné des consignes sur la conduite à tenir par le personnel, ont-ils précisé.

M. Luk a demandé aux entreprises de former le personnel d’accueil à gérer immédiatement les mandats de perquisition, à accompagner les équipes de perquisition dans les zones désignées et à mettre à disposition des salles privées à l’écart des autres visiteurs, selon ces sources.

Les représentants d’une dizaine de courtiers ont également reçu pour consigne de permettre l’accès, le jour même, aux e-mails et aux systèmes informatiques des employés, et de lancer des enquêtes internes si la perquisition venait à être divulguée aux médias, ont-ils ajouté.

Ces sources n’étaient pas autorisées à s’exprimer auprès des médias et ont refusé d’être identifiées. Ces consignes n’avaient jamais été rapportées auparavant.

La SFC a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters qu’elle n’avait émis aucune directive écrite fournissant des orientations sur les perquisitions, mais que, de temps à autre, elle « partageait également ses attentes et ses protocoles opérationnels avec les acteurs du marché afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière de contrôle interne et de conformité ».

Elle a refusé de commenter la réunion d’août.

LES ENTREPRISES INVITÉES À CHOISIR DES ÉMETTEURS DE QUALITÉ

Les introductions en bourse et autres ventes d’actions sont devenues une priorité majeure pour les régulateurs cette année, ont indiqué ces sources, ajoutant que les participants à la réunion avaient été informés que les banques et autres conseillers devaient « tenir compte de la capacité du marché et choisir des émetteurs de qualité tout en exerçant un contrôle interne rigoureux ».

Les autorités de régulation de Hong Kong ont mené cette année environ huit perquisitions dans des sociétés de courtage ou des fonds, selon ces sources, qui ont qualifié ce chiffre de forte hausse par rapport aux années précédentes.

D’après les informations de Reuters, parmi les entités visées figurent la filiale hongkongaise de Citic, la plus grande société de courtage chinoise ( 600030.SS ), Guotai Junan , ainsi que les filiales locales de CCB International et de China Securities International ( 601066.SS ).

Au moment de la rédaction de cet article, ces sociétés n’avaient pas commenté ces perquisitions.

Hong Kong connaît actuellement un boom sans précédent des introductions en bourse, alors que de nombreuses entreprises chinoises spécialisées dans l’IA, la robotique et d’autres technologies cherchent à lever des fonds.

Selon les données disponibles, au moins 500 entreprises prévoient de lancer une introduction en bourse à Hong Kong, sans compter celles qui ont déposé leur dossier de manière confidentielle.

Le montant total des fonds levés à Hong Kong via des introductions en bourse et des placements secondaires d’actions a bondi de 76 %, passant à 651 milliards de HK$ (83,5 milliards de dollars) au cours des huit premiers mois de 2026 par rapport à la même période de l’année précédente, selon les données de la bourse.

LA SFC SE CONCENTRE SUR L’UTILISATION ABUSIVE DES FONDS ISSUS DES INTRODUCTIONS EN BOURSE ET LA FAUSSE DEMANDE

Depuis décembre, les autorités de Hong Kong se montrent plus critiques quant à la manière dont la recherche du volume des opérations peut nuire au rôle de « gardien » des sponsors .

Selon ces sources, les responsables de la SFC ont déclaré lors de la réunion que la priorité du régulateur s’était déplacée des fraudes financières traditionnelles vers les abus complexes liés aux introductions en bourse qui portent atteinte à l’intégrité du marché.

Les priorités portent désormais sur l’utilisation abusive et le détournement des produits de la vente d’actions par la direction des entreprises, ainsi que sur la fabrication de fausse demande lors des placements, ont-ils précisé.

Par exemple, les émetteurs pourraient proposer des rendements implicitement garantis, accorder des prêts pour la souscription d’actions ou recourir à d’autres montages commerciaux afin de fournir des fonds destinés à stimuler la demande.

Dans une décision rare, la SFC a suspendu jeudi la cotation de Cloudbreak Pharma 2592.HK , une société spécialisée dans les traitements ophtalmologiques, invoquant de « graves inquiétudes » quant au fait que son introduction en bourse aurait pu être « truquée afin de créer une impression artificielle de demande pour les actions de Cloudbreak », a indiqué l’organisme de surveillance dans un communiqué.

La société californienne Cloudbreak, qui a levé 80 millions de dollars lors de son introduction en bourse en juillet, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Huatai International, soutenue par une entreprise publique chinoise, fait partie des dernières sociétés de courtage à avoir fait l’objet d’une perquisition, ont indiqué l’une de ces personnes et deux sources distinctes au courant de la perquisition menée en août.

L’autorité de régulation cherche à déterminer s’il y a eu délit d’initié concernant les transactions de certains clients portant sur les actions cotées aux États-Unis du courtier en ligne Futu, ont déclaré deux de ces sources.

Huatai International n’a pas souhaité faire de commentaire. Futu n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.