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L'autorité de surveillance australienne enquête sur le comportement anticoncurrentiel de grands fournisseurs de carburant
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 03:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec le commentaire d'ExxonMobil Australia au paragraphe 5 et détails)

Le régulateur australien de la concurrence a déclaré jeudi qu'il avait lancé une enquête sur des allégations de comportement anticoncurrentiel de la part des principaux fournisseurs de carburant, y compris Ampol ALD.AX , l'unité australienne de BP, Mobil Oil Australia et l'unité de Viva Energy.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a déclaré avoir reçu des rapports concernant la disponibilité du diesel pour les grossistes et distributeurs indépendants desservant les zones régionales et rurales, et qu'elle évaluerait le comportement présumé.

L'enquête intervient alors que les consommateurs, les entreprises et les agriculteurs sont de plus en plus préoccupés par les prix des carburants et l'approvisionnement, une inquiétude accentuée par le conflit au Moyen-Orient.

Ampol et Viva Energy n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Un porte-parole d'ExxonMobil Australia a déclaré que l'entreprise "travaille en coopération avec le gouvernement fédéral" et qu'elle continuera à s'efforcer de respecter ses obligations envers les clients "pour fournir le carburant dont l'Australie a besoin".

Un porte-parole de BP Australia a déclaré que la société "prend acte de l'enquête de l'ACCC sur ses pratiques commerciales", ajoutant qu'elle prend "ces questions au sérieux et qu'elle examine les allégations soulevées."

L'ACCC a déclaré que l'enquête en était à un stade préliminaire et qu'elle n'avait pas encore tiré de conclusions sur ces questions.

"Il n'est pas dans nos habitudes d'annoncer publiquement les enquêtes, mais étant donné l'importance de la question, l'ACCC confirme cette enquête", a déclaré Gina Cass-Gottlieb, présidente de l'ACCC.

L'autorité de régulation de la concurrence a ajouté qu'elle surveillait de près les marchés des carburants et qu'elle agirait, si nécessaire, pour faire respecter les lois sur la concurrence et la consommation.

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