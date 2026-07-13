L'autorité de régulation européenne nomme un conseiller technique pour enquêter sur l'incident survenu avec un hublot de Ryanair

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L'Agence européenne de la sécurité aérienne a annoncé lundi avoir nommé un conseiller technique chargé d'enquêter sur un incident survenu lors d'un vol opéré par Ryanair RYA.I , au cours duquel un passager a été partiellement aspiré à travers un hublot qui s'était détaché. L'incident s'est produit le 10 juillet à bord d'un Boeing 737-800 exploité par Malta Air, filiale de Ryanair. L'avion effectuait la liaison entre Thessalonique, en Grèce, et Memmingen, en Allemagne, lorsqu'un hublot s'est brisé peu après le décollage, aspirant partiellement un passager par l'ouverture et contraignant l'appareil à faire demi-tour vers Thessalonique.

* L'AESA a déclaré dans un communiqué qu'elle avait pris connaissance de l'incident et qu'elle avait désigné un conseiller technique pour l'enquête.

* L'agence a précisé qu'elle était en contact avec l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA), qui a certifié la conception de l'appareil, ainsi qu'avec Boeing

BA.N .

* L’AESA a déclaré qu’elle suivrait de près la situation et prendrait toutes les mesures nécessaires en matière de maintien de la navigabilité pour garantir la sécurité.

* La Macédoine du Nord mène l’enquête , l’incident s’étant produit au-dessus de son espace aérien, avec l’aide de Boeing et le soutien de la FAA.