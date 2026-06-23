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L'autorité brésilienne de la concurrence approuve la fusion entre Subsea7 et Saipem sans conditions
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 22:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec des précisions et de nouvelles informations dans les paragraphes 2 à 5) par Ricardo Brito

La direction générale de l'autorité brésilienne de la concurrence (CADE) a approuvé sans restriction le projet de fusion entre les entreprises de services énergétiques Subsea7 SUBC.OL et Saipem SPMI.MI , comme l'indique un document consulté mardi par Reuters. La fusion entre deux des principaux prestataires mondiaux de services d’ingénierie et d’installation offshore pour l’industrie pétrolière et gazière peut encore faire l’objet d’un recours de la part d’entreprises opposées à cette opération.

Cette décision porte un coup dur aux grands groupes pétroliers tels qu’Exxon Mobil XOM.N , le brésilien Petrobras

PETR3.SA et le français TotalEnergies TTEF.PA , qui se sont opposés à la fusion en présentant des arguments à l’encontre de celle-ci dans des documents déposés auprès du CADE. Les géants pétroliers ont critiqué cette fusion, craignant que la nouvelle entité qui en résulterait, baptisée Saipem7, ne dispose d’une position suffisamment forte pour imposer des coûts supplémentaires, retarder des projets et contraindre certains clients à conclure des contrats exclusifs à long terme. Subsea7 et Saipem n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

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