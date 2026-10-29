 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'autorité australienne de régulation des entreprises enquête sur l'échec de l'introduction en bourse de Firmus, d'un montant de 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 01:58

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles et d'un commentaire de l'autorité de régulation, à partir du paragraphe 3)

par Scott Murdoch

L'autorité australienne de régulation des entreprises a déclaré jeudi qu'elle enquêtait sur l'échec de l'introduction en bourse, d'un montant de 5 milliards de dollars, de Firmus, opérateur de centres de données spécialisés dans l'intelligence artificielle.

La présidente de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), Sarah Court, a précisé que l'autorité de régulation n'avait pas encore ouvert d'enquête officielle, mais qu'elle avait pris contact avec les banques chargées de mener la vente des actions.

L'introduction en bourse prévue de Firmus , qui devait être la deuxième plus importante jamais réalisée en Australie, a échoué le 9 octobre après avoir échoué à obtenir le soutien d'un nombre suffisant d'investisseurs.

L’opérateur de centres de données d’IA, soutenu par Nvidia NVDA.O , avait prévu de lever 5 milliards de dollars lors de cette introduction en bourse afin de valoriser l’entreprise à 30,6 milliards de dollars, soit le triple de la valeur atteinte lors d’un tour de table privé en août.

« Je pense qu’il est juste de dire que nous examinons l’ensemble des problèmes qui ont été rapportés dans les médias, notamment en collaborant avec les co-chefs de file », a déclaré Mme Court lors d’une audition devant les législateurs australiens.

« Il s’agissait d’un événement très important, nous en sommes conscients et nous devons l’examiner avec attention. C’est ce que nous faisons. »

Les co-chefs de file de l’opération étaient Bank of America

BAC.N , JPMorgan JPM.N , Morgan Stanley MS.N et la société de courtage Morgans.

Morgan Stanley et JPMorgan ont refusé de commenter les enquêtes de l’ASIC, tandis que Bank of America et Morgans n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
50,870 USD NYSE +0,38%
JPMORGAN CHASE
339,450 USD NYSE +1,09%
MORGAN STANLEY
190,300 USD NYSE +1,78%
NVIDIA
215,3800 USD NASDAQ -1,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
114,57 +0,20%
STELLANTIS
4,284 +15,39%
CAC 40
7 886,96 0,00%
Or
4 049,98 -0,09%
TOTALENERGIES
83,6 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank