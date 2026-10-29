L'autorité australienne de régulation des entreprises enquête sur l'échec de l'introduction en bourse de Firmus, d'un montant de 5 milliards de dollars

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(Ajout d'informations contextuelles et d'un commentaire de l'autorité de régulation, à partir du paragraphe 3)

par Scott Murdoch

L'autorité australienne de régulation des entreprises a déclaré jeudi qu'elle enquêtait sur l'échec de l'introduction en bourse, d'un montant de 5 milliards de dollars, de Firmus, opérateur de centres de données spécialisés dans l'intelligence artificielle.

La présidente de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), Sarah Court, a précisé que l'autorité de régulation n'avait pas encore ouvert d'enquête officielle, mais qu'elle avait pris contact avec les banques chargées de mener la vente des actions.

L'introduction en bourse prévue de Firmus , qui devait être la deuxième plus importante jamais réalisée en Australie, a échoué le 9 octobre après avoir échoué à obtenir le soutien d'un nombre suffisant d'investisseurs.

L’opérateur de centres de données d’IA, soutenu par Nvidia NVDA.O , avait prévu de lever 5 milliards de dollars lors de cette introduction en bourse afin de valoriser l’entreprise à 30,6 milliards de dollars, soit le triple de la valeur atteinte lors d’un tour de table privé en août.

« Je pense qu’il est juste de dire que nous examinons l’ensemble des problèmes qui ont été rapportés dans les médias, notamment en collaborant avec les co-chefs de file », a déclaré Mme Court lors d’une audition devant les législateurs australiens.

« Il s’agissait d’un événement très important, nous en sommes conscients et nous devons l’examiner avec attention. C’est ce que nous faisons. »

Les co-chefs de file de l’opération étaient Bank of America

BAC.N , JPMorgan JPM.N , Morgan Stanley MS.N et la société de courtage Morgans.

Morgan Stanley et JPMorgan ont refusé de commenter les enquêtes de l’ASIC, tandis que Bank of America et Morgans n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.