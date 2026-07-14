L'autorité allemande de régulation des médias estime que les « AI Overviews » de Google relèvent de la législation allemande sur les médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réaction de Google aux paragraphes 10 et 11)

L'autorité allemande de régulation des médias a déclaré mardi que les fonctionnalités « AI Overviews » et « Perplexity AI » de Google étaient soumises à la législation allemande sur les médias, renforçant ainsi la surveillance des contenus générés par l'IA après qu'un tribunal allemand a jugé Google responsable d'informations inexactes produites par cette fonctionnalité.

La Commission pour l'octroi des licences et la surveillance (ZAK), qui représente les 14 autorités régionales allemandes chargées de la régulation des médias, a déclaré que les résumés d'actualités générés par l'IA et les réponses des chatbots constituaient des contenus créés par les fournisseurs eux-mêmes, et non pas de simples affichages de contenus provenant de tiers.

Cette décision fait suite à un contrôle accru des résumés de recherche générés par l’IA en Allemagne et ailleurs en Europe .

Dans une autre affaire, un tribunal de Munich a estimé que Google pouvait être directement tenu responsable des déclarations prétendument fausses générées par sa fonctionnalité « AI Overview », jugeant que les résumés produits par l’IA constituaient du contenu propre à l’entreprise plutôt qu’une simple présentation d’informations provenant de tiers, selon l’association allemande des éditeurs de presse BDZV.

« Les moteurs de recherche basés sur l’IA et les chatbots sont des fournisseurs de contenu, et nous leur appliquerons désormais systématiquement la législation allemande sur les médias », a déclaré Thorsten Schmiege, président de la ZAK, dans un communiqué.

L’autorité de régulation a indiqué que l’exonération de responsabilité prévue par la loi sur les services numériques de l’Union européenne, qui protège généralement les plateformes de toute responsabilité vis-à-vis des contenus illicites générés par les utilisateurs, ne s’appliquait pas dans ces cas précis.

Selon l’autorité de régulation, les « AI Overviews » de Google sont mis en avant dans les résultats de recherche, ce qui rend les listes traditionnelles de liens moins visibles et désavantage ainsi de manière déloyale les contenus médiatiques de tiers.

Elle a également fait valoir que les chatbots tels que Perplexity influencent la visibilité des contenus d’actualité lorsqu’ils sélectionnent et présentent des sources, des liens ou des recommandations parallèlement aux réponses générées par l’IA.

Ces services pourraient donc être considérés comme des intermédiaires médiatiques et être soumis à des règles visant à préserver la pluralité des médias.

Google a déclaré qu’il comptait faire appel de cette décision, qui, selon un porte-parole, “ne tient pas compte de l’évolution des préférences des utilisateurs lors de leurs recherches d’informations, ni de celle de l’écosystème de l’information”.

“Nos résumés générés par l’IA améliorent l’expérience de recherche en Allemagne: ils aident les utilisateurs à découvrir de nouveaux contenus et à poser des questions complémentaires”, a déclaré le porte-parole.

Perplexity a refusé de commenter cette décision, mais a indiqué qu’elle respectait les règles de l’UE en matière de protection des données, à savoir le RGPD, et qu’elle détenait la certification SOC 2 Type II en matière de sécurité et de protection des données.