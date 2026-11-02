L'auteur présumé de l'incendie criminel qui a causé des morts à Palisades, près de Los Angeles, comparaît à nouveau devant un tribunal fédéral pour un nouveau procès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le premier procès s'est soldé par un jury indécis, avec un vote de 10 contre 2 en faveur de l'acquittement

* Le parquet affirme que l'ancien chauffeur Uber nourrissait de la rancœur envers les riches

* La défense affirme que des feux d’artifice et d’autres pyromanes étaient responsables

* L'incendie de Palisades a fait 12 morts et détruit des milliers de logements

(Dernières informations: début de la sélection du jury)

par Steve Gorman

La sélection du jury a débuté lundi dans le cadre du nouveau procès de l’homme qui, selon le parquet, aurait délibérément allumé un incendie qui s’est transformé en l’un des feux de forêt les plus meurtriers et les plus destructeurs de l’histoire de Los Angeles, a rapporté City News Service.

Jonathan Rinderknecht, 30 ans, comparaît devant le tribunal fédéral de district du centre-ville de Los Angeles. Il fait face à une version allégée des chefs d’accusation retenus contre lui lors d’un premier procès de trois semaines qui s’était soldé par un désaccord du jury fin juin.

Rinderknecht, ancien chauffeur Uber possédant la double nationalité américaine et française, a été dépeint par le ministère public comme un solitaire abattu nourrissant une profonde colère envers la société, en particulier envers les riches, et qui a canalisé sa rage dans un acte d’incendie criminel.

Il est accusé d’avoir « par malveillance » déclenché, le 1er janvier 2025, un feu de broussailles qui a été rapidement éteint mais qui a continué de couver dans les racines d’une végétation dense avant de se rallumer quelques jours plus tard; attisé par des vents violents, il s’est transformé en une conflagration qui a ravagé l’enclave balnéaire de Pacific Palisades.

Les avocats de la défense ont soutenu que Rinderknecht avait été accusé à tort. Ils ont affirmé que l’incendie survenu au sommet de la colline le jour de l’An avait été déclenché par des feux d’artifice de fête, et non par leur client, et que l’énorme brasier de Palisades, qui a tué 12 personnes et détruit des milliers de maisons une semaine plus tard, était un incendie distinct allumé par quelqu’un d’autre.

Ces versions contradictoires de la catastrophe ont conduit les jurés à une impasse (10 contre 2 en faveur de l’acquittement) et les ont empêchés de parvenir à un verdict unanime sur l’un des trois chefs d’accusation en juin.

La juge Anne Hwang a prononcé l’annulation du procès, et le ministère public a décidé de rejuger l’accusé sur la base d’un acte d’accusation émanant d’un grand jury, qui a supprimé l’un des chefs d’accusation initiaux retenus contre Rinderknecht et modifié les deux chefs d’accusation fédéraux restants pour incendie volontaire.

Près de 7 000 habitations et autres bâtiments ont été la proie des flammes, entraînant des pertes matérielles estimées à 150 milliards de dollars, dont une partie concernait des organisations bénéficiant d’une aide financière fédérale ou impliquées dans le commerce interétatique.

CATASTROPHES SIMULTANÉES

L’incendie de Palisades a coïncidé avec un autre incendie de forêt catastrophique attisé par le vent qui s’est déclaré presque simultanément à Eaton Canyon, à environ 30 miles (48 km) à l’est, tuant 19 personnes et ravageant la banlieue de Los Angeles, Altadena. Les enquêteurs ont conclu par la suite que des étincelles provenant d’un pylône électrique avaient déclenché l’incendie d’Eaton.

Rinderknecht a été la seule personne à faire l’objet de poursuites pénales en lien avec l’un ou l’autre de ces deux incendies du 7 janvier, qui, pris ensemble, constituent la catastrophe liée aux feux de forêt la plus meurtrière jamais enregistrée dans le comté de Los Angeles, dépassant les 29 victimes de l’incendie de Griffith Park de 1933.

Rinderknecht, qui a plaidé non coupable, a refusé de témoigner pour sa propre défense lors de son premier procès. Il encourt jusqu’à 40 ans de prison s’il est reconnu coupable des chefs d’accusation retenus dans le dernier acte d’accusation. L’acte d’accusation initial prévoyait une peine maximale de 45 ans de prison.

Il est en détention provisoire depuis son arrestation en Floride en octobre 2025.

L’avocat de la défense, Steve Haney, a affirmé lors du premier procès que les procureurs ne disposaient d’aucune preuve matérielle reliant M. Rinderknecht à l’incendie criminel, ni d’aucun élément démontrant une intention de commettre un incendie criminel.

Dans des documents judiciaires et des déclarations publiques concernant cette affaire, M. Haney a également laissé entendre que son client servait de bouc émissaire pour les défaillances du service des pompiers de Los Angeles.

Ancien résident de Pacific Palisades lui-même, Rinderknecht a clamé son innocence dans une déclaration judiciaire déposée en mars dernier, niant avoir délibérément provoqué un incendie.

Il a reconnu avoir été témoin du déclenchement de l’incendie du 1er janvier, initialement appelé « incendie de Lachman », depuis le sommet d’une colline qu’il avait escaladée pour assister au feu d’artifice du Nouvel An. Mais M. Rinderknecht a déclaré avoir immédiatement appelé le 911 pour signaler l’incendie et être resté sur les lieux jusqu’à l’arrivée des pompiers, auxquels il a proposé son aide.

Les procureurs ont allégué que, tout en passant son appel au 911, M. Rinderknecht avait demandé à l’application d’IA ChatGPT installée sur son téléphone si l’on pouvait tenir quelqu’un pour responsable d’avoir allumé un incendie “à cause de ses cigarettes”, ce à quoi ChatGPT a répondu: “Oui”.

Les procureurs ont également indiqué que les images des caméras de sécurité et les données de localisation du téléphone portable de M. Rinderknecht montrent qu’il était la seule personne à proximité du lieu de l’incendie du 1er janvier lorsque celui-ci s’est déclaré près d’un sentier dans la zone de loisirs nationale des montagnes de Santa Monica.