L'Australie s'engage à renforcer l'application de l'interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Premier ministre souhaite s'assurer que la loi résiste à d'éventuelles contestations judiciaires

* Une étude révèle que 85 % des jeunes âgés de 12 à 15 ans continuent d’utiliser les réseaux sociaux

* Le Royaume-Uni et de nombreux autres pays cherchent à s'inspirer de cette interdiction

(Reformulation et ajout de commentaires d'experts aux paragraphes 15 à 17) par Byron Kaye

Le Premier ministre australien s'est engagé vendredi à rendre inattaquables les lois soutenant l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, alors que le gouvernement prépare une action en justice contre les plateformes face à un flux constant de preuves indiquant que cette interdiction n'a eu que peu d'impact sur l'utilisation de ces réseaux par les adolescents.

Cette expérience novatrice lancée il y a six mois dans le pays est suivie de près par de nombreuses nations qui cherchent à l’imiter en raison des inquiétudes concernant l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et physique des jeunes. La Grande-Bretagne a annoncé ce mois-ci son intention d’imposer des restrictions plus strictes , les plateformes de jeux vidéo et de streaming en direct étant également concernées.

Le gouvernement australien prévoit de soumettre à des tests de résistance ("stress tests") la loi qui interdit à des plateformes telles qu’Instagram (Meta) META.O et YouTube (Google) GOOGL.O de créer des comptes pour les moins de 16 ans.

DES OUTILS DE CONFORMITÉ INEFFICACES

De nombreuses études ont montré que les mécanismes de vérification de l’âge, tels que la prise d’un selfie, mis en place par les entreprises technologiques sont facilement contournés par les enfants et que, dans de nombreux cas, on ne leur a jamais demandé de prouver leur âge.

« Ce que nous voulons, c’est nous assurer que les lois soient aussi strictes que possible et qu’elles résistent à toute contestation juridique » , a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese à l’Australian Broadcasting Corp.

L’une des priorités serait de veiller à ce que le commissaire à la sécurité en ligne (eSafety Commissioner), l’autorité de régulation de l’Internet du pays, dispose des pouvoirs suffisants pour mener à bien sa mission, a-t-il ajouté.

Il n’a pas donné plus de détails sur les mesures que le gouvernement comptait prendre et l’autorité de régulation a refusé de commenter.

Le commissaire à l’eSafety et la ministre australienne des Communications, Anika Wells, ont déclaré qu’ils préparaient une action en justice contre cinq des plus grandes plateformes, qui s’exposent à une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (34 millions de dollars) s’il est établi qu’elles ont systématiquement manqué à leur obligation de faire respecter l’interdiction.

Le site de forums Reddit RDDT.N a, de son côté, contesté l’interdiction devant la plus haute juridiction australienne, cherchant à la faire annuler au nom de la liberté d’expression. Le gouvernement a déclaré qu’il se défendrait dans le cadre de cette action en justice. Reddit n’était pas immédiatement disponible pour commenter cette information vendredi.

SELON UN EXPERT, LES NORMES RELATIVES À L'UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX COMMENCENT À ÉVOLUER

Lorsque l’interdiction australienne est entrée en vigueur en décembre dernier, les premiers rapports indiquaient que les plateformes avaient fermé des millions de comptes, mais les parents ont déclaré, et des études ont montré, que l’utilisation des réseaux sociaux par les adolescents n’avait guère changé .

Un article publié cette semaine dans le British Medical Journal indique que 85 % des Australiens âgés de 12 à 15 ans utilisaient toujours les réseaux sociaux trois mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction, selon une étude menée auprès de 408 adolescents.

Les deux tiers des utilisateurs mineurs ont continué à se connecter en déclarant avoir plus de 16 ans ou en publiant un selfie que la plateforme a considéré comme correspondant à une personne de plus de 16 ans, précise l’article.

Ces chiffres correspondent globalement aux données communiquées en mars par le commissaire australien à la cybersécurité (eSafety Commissioner), qui montraient qu’un tiers des Australiens de moins de 16 ans étaient toujours présents sur les réseaux sociaux.

Les experts en matière d’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes affirment qu’il fallait s’attendre à une période de rodage pendant laquelle les plateformes, les parents et les adolescents s’adapteraient aux nouvelles règles.

Les parents sont désormais beaucoup plus disposés à surveiller l’utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants, a déclaré Susan Sawyer, professeure en santé des adolescents à l’université de Melbourne et conseillère auprès du commissaire à la cybersécurité. Elle est également co-auteure d’un article publié ce mois-ci, qui a mis en évidence un lien entre une utilisation intensive des réseaux sociaux et des conséquences négatives sur la santé mentale, en particulier chez les jeunes adolescents.

« Nous disposons de preuves indiquant que les normes sociales concernant l’âge approprié pour avoir un téléphone commencent à évoluer », a ajouté Mme Sawyer.

« En tant que pédiatre menant des recherches dans ce domaine, je suis très attentive. Les conversations que les gens ont avec moi aujourd’hui sont d’un tout autre nature que celles que personne n’avait avec moi il y a six mois », a-t-elle déclaré.

(1 $ = 1,4514 dollar australien)