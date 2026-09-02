L'Australie autorise l'acquisition de Kenvue par Kimberly-Clark, mais exige la cession des marques Carefree et Stayfree

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L'autorité australienne de la concurrence a approuvé mercredi le projet de rachat de Kenvue

KVUE.N par Kimberly-Clark KMB.O , d'un montant de 40 milliards de dollars, à condition que l'entreprise cède les marques de produits d'hygiène féminine Carefree et Stayfree de Kenvue sur le marché australien afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence.

Voici les détails:

* La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a déclaré que ces marques devaient être cédées à un acquéreur agréé.

* L'autorité de régulation a expliqué que, sans cette cession, l'opération risquait d'affaiblir la concurrence dans le secteur de l'hygiène féminine, les deux entreprises comptant parmi les trois principaux fournisseurs de produits d'hygiène féminine en Australie.

* Cette opération, annoncée en novembre, permettrait à Kimberly-Clark d’acquérir les célèbres marques mondiales de Kenvue, telles que le bain de bouche Listerine et Neutrogena, mais exposerait l’entreprise aux poursuites judiciaires auxquelles Kenvue est confrontée concernant le Tylenol.

* Kimberly-Clark a également sollicité l’autorisation des autorités de régulation de l’UE pour cette acquisition, comme l’ont révélé la semaine dernière des documents publiés sur le site web de la Commission européenne .

* “Cette cession permettra de préserver un concurrent indépendant sur le marché australien des produits d'hygiène féminine et de maintenir la concurrence qui, sans cela, serait perdue à la suite de l'acquisition”, a déclaré Philip Williams, commissaire de l’ACCC.