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« L'augmentation de la production américaine de GNL ne pourra pas remplacer les livraisons qataries vers l'Europe l'hiver prochain », déclare le directeur général de TotalEnergies
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 12:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'augmentation de la production américaine de gaz naturel liquéfié (GNL) contribue à pallier la situation, mais ne saurait remplacer les livraisons qataries destinées à l'Europe l'hiver prochain, a déclaré mercredi Patrick Pouyanne, directeur général de TotalEnergies.

Si l'approvisionnement en GNL qatari ne reprend pas, la baisse des prix du gaz à l'approche de l'hiver ne sera pas aussi spectaculaire que celle des prix du pétrole, a ajouté M. Pouyanne, s'adressant aux députés français lors d'une audition de la commission des affaires économiques sur la crise au Moyen-Orient.

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