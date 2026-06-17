« L'augmentation de la production américaine de GNL ne pourra pas remplacer les livraisons qataries vers l'Europe l'hiver prochain », déclare le directeur général de TotalEnergies

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L'augmentation de la production américaine de gaz naturel liquéfié (GNL) contribue à pallier la situation, mais ne saurait remplacer les livraisons qataries destinées à l'Europe l'hiver prochain, a déclaré mercredi Patrick Pouyanne, directeur général de TotalEnergies.

Si l'approvisionnement en GNL qatari ne reprend pas, la baisse des prix du gaz à l'approche de l'hiver ne sera pas aussi spectaculaire que celle des prix du pétrole, a ajouté M. Pouyanne, s'adressant aux députés français lors d'une audition de la commission des affaires économiques sur la crise au Moyen-Orient.