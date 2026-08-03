Le titre Palantir s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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3 août - ** Les actions de Palantir Technologies PLTR.O , fournisseur de logiciels d'analyse de données, ont progressé de 13,1% pour atteindre 142,09 dollars lors des négociations après clôture

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel d' compris entre 8,15 et 8,16 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 7,65 à 7,66 milliards de dollars

** Elle prévoit un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 2,160 milliards et 2,164 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,0 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 93% pour atteindre 1,94 milliard de dollars, dépassant l'estimation de 1,80 milliard de dollars

** Le cours de l'action a reculé de 29,3% depuis le début de l'année