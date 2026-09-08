L'association de médicaments contre le cancer du poumon d'Amgen et d'AstraZeneca améliore la survie lors d'un essai clinique de phase avancée

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(Ajoute des informations générales sur le médicament d'Amgen aux paragraphes 3 à 5)

L'immunothérapie ciblée d'Amgen

AMGN.O , Imdelltra, associée à Imfinzi, le médicament anticancéreux d'AstraZeneca AZN.L , a considérablement amélioré la survie globale des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé lors d'un essai clinique de phase avancée, ont annoncé mardi les deux sociétés.

Voici quelques détails:

* L'essai a évalué cette association en tant que traitement d'entretien par rapport à Imfinzi seul chez des patients dont la maladie n'avait pas progressé après un traitement d'induction standard.

* Outre la survie globale, l'association médicamenteuse a également amélioré la survie sans progression et le taux de réponse. Aucun nouveau problème de sécurité n'a été identifié.

* L’Imdelltra d’Amgen a obtenu une autorisation accélérée de la Food and Drug Administration (FDA) américaine en 2024, puis une autorisation classique en 2025 pour le cancer du poumon à petites cellules à un stade étendu.

* L’année dernière, ce médicament a généré 513 millions de dollars de chiffre d’affaires pour Amgen. Les traitements anticancéreux représentent environ 23 % du chiffre d’affaires total d’Amgen.

* Imdelltra fait partie du portefeuille de produits en cours de développement d’Amgen, composé d’anticorps bispécifiques conçus pour se fixer à la fois sur une cellule cancéreuse et sur une cellule immunitaire, les rapprochant ainsi afin que le système immunitaire de l’organisme puisse détruire le cancer.

* Imfinzi, déjà autorisé pour plusieurs cancers, est un anticorps monoclonal humain qui bloque les mécanismes tumoraux permettant aux cancers d’échapper au système immunitaire et de le neutraliser, tout en renforçant la réponse immunitaire anticancéreuse de l’organisme.

* La confiance des investisseurs dans AstraZeneca a été ébranlée par une série de revers ces derniers mois, notamment l’échec inattendu du médicament contre les maladies neurologiques Wainua lors d’un essai clinique de phase avancée sur les maladies cardiaques en juillet et, plus récemment, l’arrêt de son essai sur le médicament contre le cancer du poumon volrustomig en août.