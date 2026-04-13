L'armée américaine va imposer un blocus dans le golfe d'Oman et la mer d'Arabie, note aux marins

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L'armée américaine appliquera un blocus dans le golfe d'Oman et la mer d'Arabie à l'est du détroit d'Ormuz et ce blocus s'appliquera à tous les navires, quel que soit leur pavillon, a déclaré le Commandement central des États-Unis dans une note aux marins dont Reuters a pris connaissance lundi.

La note précise que le blocus entrera en vigueur à 14h00 GMT lundi.

"Tout navire entrant dans la zone du blocus ou la quittant sans autorisation est susceptible d'être intercepté, détourné et capturé", précise la note.

"Le blocus n'empêchera pas le transit neutre par le détroit d'Ormuz vers ou depuis des destinations non iraniennes"

Le blocus "englobe la totalité du littoral iranien, y compris, mais sans s'y limiter, les ports et les terminaux pétroliers", précise la note, qui ajoute que les expéditions humanitaires, y compris les denrées alimentaires, les fournitures médicales et d'autres biens essentiels, seront autorisées, sous réserve d'une inspection.

Téhéran a menacé de prendre des mesures de rétorsion contre les ports de ses voisins du Golfe, après l'échec des pourparlers du week-end qui n'ont pas permis de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre, ce qui compromet l'application d'un cessez-le-feu.