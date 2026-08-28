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L'armée américaine utilise un laser pour abattre trois drones de cartels mexicains près de la frontière
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 03:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

L'armée américaine a utilisé un laser dans la vallée du Rio Grande, au sud du Texas, pour abattre cette semaine trois drones appartenant à des cartels de la drogue mexicains près de la frontière américano-mexicaine, ont déclaré jeudi des responsables américains.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) et le Commandement du Nord des États-Unis (USNORTHCOM) ont indiqué dans un communiqué que l'opération s'était déroulée dans la nuit de mardi à mercredi et qu'elle avait fait appel au laser polyvalent à haute énergie de l'armée.

L'armée n'a pas précisé le lieu exact des frappes ni indiqué si celles-ci avaient eu lieu au-dessus du territoire américain ou mexicain. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré que toute action unilatérale des États-Unis sur le sol mexicain constituerait une grave atteinte à la souveraineté de son pays.

L’armée a déclaré que ces drones représentaient « une menace physique » pour le personnel militaire américain et celui des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

« Les réseaux de cartels recourent de plus en plus à des systèmes aériens sans pilote pour faciliter le trafic illicite d’êtres humains et espionner activement notre personnel ainsi que nos partenaires des forces de l’ordre », a déclaré dans un communiqué le général de division Curtis Taylor, commandant de la Force opérationnelle interarmées – Frontière sud.

Cette annonce intervient alors que l’administration du président américain Donald Trump cherche à sévir contre l’immigration et les cartels , afin de tenir les promesses faites lors de sa campagne présidentielle de 2024.

Depuis sa création en 2025, le groupe de travail frontalier a mené des dizaines de milliers de patrouilles de détection et de surveillance ainsi que des milliers de vols d’observation, a précisé le groupe de travail.

L’armée n’a pas précisé le nom du fabricant du système laser.

AeroVironment Inc AVAV.O a livré ses deux premiers lasers polyvalents à haute énergie à l’armée américaine l’été dernier. L’armée américaine avait déjà déployé le système LOCUST d’AeroVironment Inc . Le déploiement de ce système avait entraîné la fermeture de l’espace aérien pendant sept heures près de l’aéroport international d’El Paso, au Texas, plus tôt cette année.

En février, l’armée a abattu par erreur un drone du gouvernement américain à l’aide d’un système anti-drone à laser, ont déclaré à l’époque des assistants du Congrès à Reuters.

Les responsables américains de la sécurité ont exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation de drones par les cartels mexicains, qui emploient principalement des versions grossièrement adaptées de modèles disponibles dans le commerce pour larguer des colis de drogue ou surveiller les itinéraires de trafic.

Dans certaines régions du Mexique plus éloignées de la frontière américaine, les cartels ont utilisé des drones pour larguer des explosifs lors d’attaques meurtrières. Les autorités américaines et mexicaines collaborent pour lutter contre la prolifération des drones dans la région frontalière.

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