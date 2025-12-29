L'argent s'offre un nouveau record avant de reculer

(AOF) - Dans la nuit, l’once d’argent a battu un nouveau record à 83,63 dollars, avant de se replier sous l’effet de prises de bénéfices (-4,50%, à 75,60 dollars). Depuis le début de l’année, ce métal a vu son cours flamber de plus de 160%, loin devant l’or (+70% environ). Depuis la mi-septembre, l’once d’argent a vu sa valeur être multipliée par deux notamment face aux restrictions chinoises sur les métaux précieux qui entreront en vigueur le 1er janvier, qui font craindre une pénurie de ce métal.

Ce dernier est utilisé pour les panneaux solaires, dans les véhicules électriques, dans l'électronique et l'intelligence artificielle, ainsi que dans les objets connectés.