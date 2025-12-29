 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'argent s'offre un nouveau record avant de reculer
information fournie par AOF 29/12/2025 à 11:29

(AOF) - Dans la nuit, l’once d’argent a battu un nouveau record à 83,63 dollars, avant de se replier sous l’effet de prises de bénéfices (-4,50%, à 75,60 dollars). Depuis le début de l’année, ce métal a vu son cours flamber de plus de 160%, loin devant l’or (+70% environ). Depuis la mi-septembre, l’once d’argent a vu sa valeur être multipliée par deux notamment face aux restrictions chinoises sur les métaux précieux qui entreront en vigueur le 1er janvier, qui font craindre une pénurie de ce métal.

Ce dernier est utilisé pour les panneaux solaires, dans les véhicules électriques, dans l'électronique et l'intelligence artificielle, ainsi que dans les objets connectés.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • MANITOU : L'indécision domine
    MANITOU : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:28 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • X-FAB : Attendre un test du support
    X-FAB : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank