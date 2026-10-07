L'Arabie saoudite ouvre une enquête sur la sécurité aérienne suite à l'incident impliquant flydubai, selon certaines sources

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* L'Arabie saoudite va enquêter sur ce vol conformément aux règles internationales, selon certaines sources

* Une agression au couteau dans le cockpit a failli provoquer le crash d'un vol flydubai la semaine dernière

* Israël propose de participer à l'enquête de sécurité saoudienne mais n'a pas été invité, selon le responsable israélien des enquêtes sur les accidents

par Allison Lampert, Tim Hepher, Steven Scheer et Federico Maccioni

L'Arabie saoudite a ouvert une enquête sur l'accident aérien suite à l'agression au couteau survenue la semaine dernière dans le cockpit d'un avion de flydubai . Des experts examinent actuellement les répercussions sur la sécurité aérienne, parallèlement à une enquête pénale distincte menée par les Émirats arabes unis, ont indiqué trois personnes proches du dossier.

Les enquêtes de sécurité visant à garantir la sécurité des vols sont courantes après un accident, mais elles ne sont pas obligatoires lorsqu’il s’agit d’un acte délibéré, comme la tentative présumée d’un copilote de faire s’écraser l’avion de flydubai à destination d’Israël le 30 septembre.

Jusqu’à présent, on ignorait si l’Arabie saoudite allait mener une telle enquête, qui, selon les experts, pourrait mettre à l’épreuve un système de coopération internationale destiné à formuler des recommandations en matière de sécurité sans chercher à attribuer la responsabilité.

Ces sources proches du dossier ont indiqué que l’Arabie saoudite avait informé les agences aéronautiques spécialisées à l’étranger qu’elle mènerait une enquête de sécurité, conformément aux règles internationales, sur le vol FZ1073, qui se trouvait dans l’espace aérien saoudien lorsque lecopilote a attaqué le commandant de bord à la hache.

Le Centre national saoudien de sécurité des transports, chargé des enquêtes sur les accidents, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le gouvernement saoudien et l’autorité de régulation du pays n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB), qui serait étroitement impliqué dans toute enquête puisque le Boeing 737 MAX ayant survécu à une chute vertigineuse a été conçu et construit aux États-Unis, n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter.

Les autorités des Émirats arabes unis n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. En vertu des règles internationales, les Émirats arabes unis seraient également automatiquement impliqués, car l’avion y est immatriculé et la compagnie aérienne est basée à Dubaï.

Les Émirats arabes unis ont déjà ouvert une enquête pénale distincte sur cet incident, que leur procureur général a qualifié d’« attaque terroriste ».

Israël, dont les ressortissants représentaient la quasi-totalité des 172 personnes à bord, a proposé de participer à toute enquête de sécurité menée par l’Arabie saoudite, mais n’a pour l’instant pas été invité à y prendre part, a déclaré à Reuters le directeur de l’agence nationale chargée des accidents aériens.

"Nous attendons toujours une notification de l’Arabie saoudite nous invitant à participer à l’enquête", a déclaré Ofer Vaknin, directeur de l’Autorité d’enquête sur la sécurité aérienne.

L’Arabie saoudite et Israël n’entretiennent pas de relations diplomatiques, mais selon les experts, le système de coopération en matière de prévention des accidents, en place depuis plusieurs décennies et largement reconnu pour avoir permis une forte réduction du taux d’accidents, peut transcender les clivages politiques.