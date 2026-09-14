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L'application Kara démocratise l'accès à l'or physique
information fournie par AOF 14/09/2026 à 16:38
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(Zonebourse.com) - Dans un contexte marqué par l'instabilité géopolitique et l'érosion du pouvoir d'achat, Kara arrive sur iOS et Android pour démocratiser l'accès à la valeur refuge par excellence : l'or physique. Adossée au groupe Godot & Fils, leader français du négoce de métaux précieux depuis 1933, l'application permet aux épargnants d'acheter et de vendre de l'or physique stocké en Suisse, depuis leur smartphone, à partir de 10 euros.

Avec Kara, il n'est plus nécessaire d'acquérir un lingot ou des pièces entières pour investir dans l'or. Chaque utilisateur achète une quantité précise d'or physique en grammes, à partir de 10 EUR. Un patrimoine tangible et fractionné, stocké dans un coffre en Suisse, qui se constitue en quelques clics.

L'épargne en or, programmée

Au-delà de l'achat ponctuel, Kara propose une épargne programmée (DCA) : l'utilisateur définit un montant et une fréquence, et les achats s'effectuent automatiquement. Cette approche permet de lisser son investissement dans le temps et de se constituer progressivement un patrimoine en or, sans y penser.

Un modèle fondé sur l'or physique sécurisé

L'or acheté sur Kara est de l'or physique d'une pureté de 24 carats (999,9 ?), conservé dans un coffre Helveticor à Zurich, audité et assuré, sans frais de stockage. Chaque achat est inscrit au nom de l'utilisateur dans un registre nominatif : chacun reste propriétaire de son or et peut le revendre à tout moment sur l'application, ou le faire livrer et le retirer physiquement dans plus de 100 agences Godot & Fils en France.

"Là où lingots et pièces d'or sont taxés dès le premier euro à la revente, 11,5% du prix de vente ou 37,6% de la plus-value, l'or proposé par Kara, sous forme de jetons, bénéficie d'un régime spécifique : il s'achète sans TVA et se revend sans taxe jusqu'à 5 000 EUR par cession et n'est taxé qu'à 6,5% au-dessus. Un cadre confirmé par l'administration fiscale", indique le groupe Godot & Fils dans un communiqué publié ce lundi.

En outre, Kara intègre une dimension sociale : chaque utilisateur peut envoyer de l'or à un proche, instantanément, via un QR code ou nom d'utilisateur. Une manière moderne de renouer avec une tradition ancienne, celle de transmettre de l'or aux personnes qui comptent.

"Notre ambition est de faire de Kara la référence de l'épargne tangible pour la génération digitale. Nous voulons permettre à chacun d'acheter, de vendre, de stocker et de transmettre des métaux physiques aussi simplement qu'on envoie un message, tout en bénéficiant de la sécurité d'un coffre en Suisse", a souligné Rayan Souissi, cofondateur de Kara.

Fondée à Paris en 1933, Godot & Fils est une maison française de référence dans les métaux précieux. Cette entreprise met son expertise au service des particuliers comme des professionnels, à chaque étape : achat et vente d'or et d'argent d'investissement, numismatique, change et solutions patrimoniales.

Historiquement ancrée dans la tradition des comptoirs parisiens, Godot & Fils s'est imposé au fil du temps comme le premier réseau français dédié aux métaux précieux, présent partout en France, à Monaco et dans les DROM, avec plus de 100 agences.

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