L'application d'IA d'un entrepreneur égyptien non-voyant aide les autres à “voir” le monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mariam Rizk, Sherif Fahmy et Mohamed Ezz

Karen Morad a perdu la vue il y a cinq ans, mais lors de ses vacances au Kenya en juin, cette lycéenne du Caire âgée de 16 ans a eu l’impression de pouvoir soudainement voir à nouveau grâce à une application développée par son frère qui décrivait le safari sous forme audiovisuelle.

Grâce à cette application assistée par IA intégrée aux lunettes Meta META.O , Karen a pu bénéficier d’un commentaire en continu sur les détails des animaux qui l’entouraient, leur distance par rapport à elle et ce qu’ils faisaient, ce qui lui a permis de se faire une image complète pour imaginer les scènes et ressentir l’atmosphère.

“J’ai toujours pensé que cela serait impossible, mais c’est arrivé et j’ai vraiment pu voir”, a-t-elle déclaré à propos de l’application, baptisée ScribeMe, qui est spécialement conçue pour les personnes totalement aveugles et qui est désormais utilisée par des milliers d’utilisateurs dans 140 pays.

Elle peut être téléchargée et installée sur les iPhone et les téléphones Android ainsi que sur les lunettes Meta, et a été développée par le frère de Karen, Mark, âgé de 20 ans, qui est lui aussi aveugle.

PREND EN CHARGE 20 LANGUES

Mark a commencé à se plaindre de sa vue en 2018. Des examens effectués en Égypte et à l’étranger n’ont rien révélé de concluant, si ce n’est un avertissement selon lequel il finirait par perdre la vue à cause d’une affection rare et incurable du nerf optique, sans qu’aucun délai ne soit précisé. Fin 2021, les deux frères et sœurs étaient complètement aveugles – la perte de la vue de Karen s’est faite en six mois et celle de Mark en près de trois ans.

Leur mère, Marian Maurice, était sous le choc, ne sachant pas comment réagir. Chaque jour, elle prétextait des courses pour s’éloigner et pleurer avant de rentrer chez elle, dans le quartier de Manial au Caire.

L’éducation a constitué l’un des défis les plus difficiles pour la famille. Mark avait du mal à suivre ses cours de physique et de chimie à l’école, car les applications de lecture d’écran qu’il utilisait se taisaient lorsqu’elles devaient décrire des graphiques, des schémas et des équations.

Il a écrit à des développeurs d’applications à l’étranger travaillant sur des problèmes similaires. Aucun ne lui a répondu. Il a donc appris à coder en autodidacte grâce à des tutoriels sur YouTube et, dès 2023, il disposait déjà d’une application fonctionnelle.

La reconnaissance obtenue lors de concours technologiques, notamment le Vodafone AI Assistive Tools Hackathon en 2024 – une initiative de Vodafone Égypte VODE.CA visant à fournir des outils aux personnes en situation de handicap – lui a permis de trouver un cofondateur et a contribué à étendre les fonctionnalités de l’application ScribeMe bien au-delà de la simple numérisation de documents.

Elle répond désormais à des questions en temps réel grâce à l’appareil photo d’un téléphone et prend en charge 20 langues, dont l’arabe, une lacune que Mark dit avoir constatée dans tous les outils concurrents. Elle s’est depuis intégrée aux lunettes intelligentes de Meta, permettant ainsi aux utilisateurs aveugles d’avoir les mains libres pour tenir leur canne. ScribeMe peut être téléchargée gratuitement, avec des fonctionnalités supplémentaires disponibles moyennant un abonnement forfaitaire de 20 dollars par mois ou 200 dollars par an.

Pour Karen, l’application l’aide à trouver sa salle de classe, à reconnaître des magasins, à choisir une tenue et même à étudier.

“Si quelqu’un m’avait dit il y a quatre ans que votre fils et votre fille en seraient là aujourd’hui, j’en aurais ri”, a déclaré le père de Mark, Morad Sedky. “Les rêves grandissent, ils grandissent, et nous, en tant que famille, avons cessé de dire que quoi que ce soit était impossible.”