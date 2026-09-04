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L'alignement entre le Royaume-Uni et l'UE constitue un “problème” pour l'accord commercial avec les États-Unis, déclare M. Greer au Financial Times
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 06:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Grande-Bretagne “préfère Bruxelles aux États-Unis”, ce qui pose un “problème” aux efforts de Londres pour élargir son accord commercial avec Washington, a déclaré le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, au Financial Times dans une interview publiée vendredi.

M. Greer a déclaré au journal que la Grande-Bretagne n’avait pas su tirer parti du Brexit en s’alignant sur les règles de l’Union européenne tout en fermant son marché aux produits américains, et qu’elle appliquait toujours “des droits de douane assez élevés”.

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