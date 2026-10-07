L'AIE va accélérer la mise sur le marché de ses réserves de pétrole ; selon elle, 100 millions de barils doivent encore être libérés

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* Les membres de l'AIE conviennent d'accélérer la mise sur le marché des stocks dans le cadre de l'accord conclu en mars

* Il reste encore 100 millions de barils à libérer au titre de l'engagement pris en mars, selon l'AIE

* L'Allemagne annonce qu'elle participera à la nouvelle libération de volumes convenue par l'AIE en mars

(Ajout d'un commentaire de la Commission européenne au dixième paragraphe)

par Kate Abnett et Holger Hansen

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a convenu mercredi d'accélérer la libération des stocks de pétrole et de donner la priorité à l'approvisionnement en gazole dans le cadre d'un plan lancé en mars, alors que les gouvernements s'efforcent de faire face aux prix record des carburants et aux perturbations de l'approvisionnement causées par la guerre en Iran.

Les guerres en Iran et en Ukraine ont endommagé des raffineries et perturbé le trafic des pétroliers, contribuant à faire grimper les prix du gazole à des niveaux records sur de nombreux marchés et faisant de ce carburant une préoccupation politique et économique majeure à l’échelle mondiale.

L’AIE a déclaré que la mise en œuvre aussi rapide que possible des déblocages annoncés précédemment pourrait injecter environ 100 millions de barils sur le marché, bien que des analystes et certains gouvernements aient précisé que ce chiffre ne correspondait pas nécessairement à une nouvelle intervention de cette ampleur.

La déclaration de l’AIE, qui conseille les pays industrialisés, fait suite à un accord conclu vendredi par les pays du G7 visant à mettre sur le marché 100 millions de barils de brut et de gazole, ce qui a ravivé les espoirs de nouvelles libérations de stocks pétroliers. Cette initiative du G7 intervient après que le président Donald Trump a menacé d’interdire les exportations américaines de gazole si ces pays ne mettaient pas davantage de ce carburant sur le marché.

L’AIE, qui coordonne les stocks pétroliers d’urgence entre les pays industrialisés, a lancé en mars un programme de mise sur le marché de 400 millions de barils afin de contrer les pénuries et la hausse des prix provoquées par la guerre en Iran, bien que tous ces volumes n’aient pas encore atteint le marché.

«Les gouvernements membres ont exprimé leur soutien à l’accélération des déblocages de stocks de pétrole annoncés dans le cadre de l’action collective de mars 2026, en vue de les mener à bien dès que possible», a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, dans un communiqué.

« Les membres de l’AIE ont également soutenu la priorité accordée à la mise sur le marché des stocks de gazole, dans la mesure du possible, compte tenu de la tension actuelle sur les marchés du gazole. »

L’AIE a indiqué qu’environ 100 millions de barils engagés dans le cadre de l’initiative de mars n’ont pas encore été mis sur le marché.

L’AIE n’a pas précisé quelles quantités de gazole et de pétrole brut seraient mises sur le marché.

En réaction à la déclaration de l’AIE, les États membres de l’Union européenne ont convenu que les mises sur le marché prévues devaient respecter le volume approuvé en mars, a déclaré mercredi un porte-parole de la Commission européenne.

Les membres de l’AIE devraient évaluer et examiner ces plans lors d’une réunion du conseil d’administration la semaine prochaine, précise le communiqué.

Le G7 comprend les États membres de l’UE que sont la France, l’Allemagne et l’Italie, ainsi que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada.

L'AMPLEUR DU NOUVEAU VOLUME RESTE INCONNUE

Avant la déclaration de l’AIE, les analystes de JPMorgan avaient estimé que l’annonce de vendredi semblait surtout viser à accélérer les livraisons déjà promises dans le cadre du programme de mars, plutôt que de signaler une nouvelle intervention.

« D’après notre interprétation du communiqué de presse, le chiffre de 100 millions de barils mentionné dans le titre ne correspond pas à 100 millions de barils issus d’une nouvelle intervention », a précisé la banque dans un rapport.

Le ministère allemand de l’Économie a déclaré qu’il s’employait à approuver les prélèvements sur les réserves dans le cadre du plan de mars, mais n’a donné aucune indication quant à un volume supplémentaire.

« L’Allemagne participera à la nouvelle mise sur le marché du volume déjà fixé par l’AIE en mars », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les gouvernements membres de l’AIE disposent toujours de stocks pétroliers d’urgence détenus par l’État équivalents à environ 1,1 milliard de barils, dont plus de 200 millions de barils de gazole, selon le communiqué de l’AIE.