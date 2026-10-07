L'AIE se réunira mercredi pour discuter d'un projet de mise sur le marché des stocks de pétrole et de gazole, selon deux diplomates de l'UE

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* Le conseil d'administration de l'AIE va débattre d'un projet de déblocage de 100 millions de barils de pétrole et de gazole, selon des diplomates

* Environ 325 millions de barils ont déjà été mis sur le marché dans le cadre de l'accord de mars portant sur 400 millions de barils, indique l'AIE

* L'Allemagne annonce qu'elle se joindra à la nouvelle mise sur le marché du volume convenu par l'AIE en mars

(Ajout d'éléments de contexte au paragraphe 2, citation du ministre polonais au paragraphe 6, déclaration du ministère allemand au paragraphe 13)

par Kate Abnett

L'Agence internationale de l'énergie tiendra mercredi une réunion informelle pour discuter d'un projet de mise sur le marché de stocks de pétrole et de gazole, ont déclaré deux diplomates de l'UE, alors que les détails concernant le volume exact et la composition de ce plan restaient flous.

Les prix record du gazole ont fait de ce carburant, qui est indispensable au transport routier, à l’agriculture et à l’industrie, un enjeu politique et économique mondial .

Le Groupe des 7 pays s’est mis d’accord la semaine dernière sur cette nouvelle libération de 100 millions de barils après que le président Donald Trump eut averti certains pays européens que les États-Unis interdiraient les exportations de gazole s’ils ne mettaient pas davantage de ce carburant sur le marché.

Le conseil d’administration de l’AIE, dont le siège est à Paris, devait se réunir à 13 h 00 heure locale (11 h 00 GMT), ont indiqué les diplomates.

Le G7 comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada, ainsi que les membres de l'Union européenne que sont la France, l'Allemagne et l'Italie. Les représentants des pays de l'UE avaient déjà discuté de cette proposition de mise sur le marché lors d'une réunion mercredi matin, ont ajouté les diplomates.

Le ministre polonais de l’Énergie, Milosz Motyka, a déclaré mercredi que la Pologne était prête à libérer ses stocks de pétrole et de gazole si un consensus était atteint, mais qu’il ne s’attendait pas à ce que l’AIE prenne une décision à ce sujet mercredi.

Le conseil d’administration de l’AIE devrait décider des détails de la libération des stocks lors d’une réunion prévue les 14 et 15 octobre, ont indiqué mardi deux personnes proches du dossier.

L'AMPLEUR DU NOUVEAU VOLUME N'EST PAS CLAIRE

L’AIE conseille les pays industrialisés et coordonne leurs stocks pétroliers d’urgence destinés à être utilisés en cas de perturbations majeures de l’approvisionnement.

En mars, elle a accepté de libérer un volume record de 400 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques afin de lutter contre la flambée des prix du brut et les pertes d’approvisionnement qui ont suivi le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran .

Sur ce total, environ 325 millions de barils ont été libérés à ce jour, a indiqué l’AIE vendredi.

Mercredi, on ne savait pas encore clairement si l’accord du G7 prévoyait simplement la mise sur le marché de la part restante des 400 millions de barils, ou s’il s’agissait d’ajouter des volumes supplémentaires à ce chiffre, ni quelle part serait constituée de gazole.

Le ministère allemand de l’Économie a déclaré qu’il travaillait à l’approbation de la mise à disposition des réserves énergétiques sans mentionner de nouveau volume.

“L’Allemagne participera à la nouvelle libération du volume déjà fixé par l’AIE en mars”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Outre la guerre en Iran, le conflit en Ukraine a endommagé des raffineries de pétrole, contribuant ainsi à la hausse des prix du diesel.