L'AIE et l'UE discutent d'un projet de déblocage des stocks de pétrole et de gazole, selon certaines sources

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(Ajout du mot « libération » qui manquait au paragraphe 1)

* Le conseil d'administration de l'AIE a discuté d'un projet de libération de stocks, selon des diplomates

* On ignore encore quelles quantités de chaque produit seront mises sur le marché

* Selon l’AIE, environ 75 millions de barils n’ont toujours pas été libérés dans le cadre de l’accord conclu début mars

* L'Allemagne annonce qu'elle participera à une nouvelle libération du volume convenu par l'AIE en mars

* Selon JP Morgan, cette dernière libération ne concerne pas uniquement des barils inédits

par Kate Abnett et Holger Hansen

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) et l'Union européenne discutaient mercredi d'une libération de stocks de pétrole et de gazole proposée la semaine dernière , les diplomates et les analystes s'attendant à ce qu'elle inclue les volumes engagés en mars.

Les conflits avec l’Iran et l’Ukraine ont endommagé des raffineries et perturbé le trafic des pétroliers, contribuant à faire grimper les prix du gazole à des niveaux records et ayant des répercussions sur l’inflation et des secteurs tels que le transport routier et l’agriculture.

Les pays du G7 ont convenu vendredi de mettre sur le marché 100 millions de barils après que le président Donald Trump eut menacé d’interdire les exportations américaines de diesel s’ils n’injectaient pas davantage de carburant sur le marché.

On ignore encore quelles quantités de gazole et de pétrole brut seront mises sur le marché.

Mercredi, les pays de l’AIE se sont réunis pour discuter de ce plan, tout comme le groupe de coordination pétrolière de l’UE, ont indiqué des diplomates.

Le groupe de travail de l’UE sur l’énergie devait tenir une conférence téléphonique à 16 h 00 heure locale (14 h 00 GMT), a déclaré un porte-parole de la Commission européenne.

Le G7 comprend les États membres de l’UE que sont la France, l’Allemagne et l’Italie, ainsi que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada.

AMPLITUDE DU NOUVEAU VOLUME INCONNUE

L'AIE conseille les pays industrialisés et coordonne leurs stocks pétroliers d'urgence destinés à être utilisés en cas de perturbations majeures de l'approvisionnement.

Le ministre polonais de l’Énergie, Milosz Motyka, a déclaré mercredi que la Pologne était prête à libérer ses stocks de pétrole et de gazole si un consensus était atteint, mais qu’il ne s’attendait pas à ce que l’AIE prenne une décision à ce sujet mercredi.

En mars, l’AIE a annoncé une libération record de 400 millions de barils de pétrole provenant des stocks stratégiques afin de lutter contre la flambée des prix du brut et les pertes d’approvisionnement.

Sur ce total, environ 325 millions de barils ont été libérés à ce jour, a indiqué l’AIE vendredi.

Les pays de l’UE s’attendent à ce que les 75 millions de barils restants soient pris en compte dans le nouveau plan de 100 millions de barils, ont déclaré deux diplomates de l’UE.

Les analystes de JP Morgan ont également indiqué qu’une grande partie de la libération mentionnée dans l’annonce de vendredi correspondrait à l’achèvement de la libération prévue en mars.

“D’après notre interprétation du communiqué de presse, le chiffre de 100 millions de barils annoncé ne correspond pas à une nouvelle intervention de 100 millions de barils”, a déclaré la banque dans un rapport.

Le ministère allemand de l’Économie a indiqué qu’il travaillait à l’approbation de la mise sur le marché de réserves énergétiques sans mentionner de nouveau volume.

“L’Allemagne participera à la nouvelle libération du volume déjà fixé par l’AIE en mars”, a déclaré le ministère dans un communiqué.