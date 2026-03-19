L'agence américaine demande aux entreprises de sécuriser l'outil Microsoft après la cyberattaque de Stryker

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Le gouvernement américain a demandé mercredi aux entreprises de renforcer la sécurité de l'outil de gestion des points finaux de Microsoft, après la cyberattaque dont a été victime la semaine dernière le fabricant d'appareils médicaux Stryker Corp SYK.N .

La cyberattaque du 11 mars a touché les systèmes informatiques de Stryker , provoquant une perturbation généralisée de ses activités, notamment de sa capacité à traiter les commandes, à fabriquer des produits et à les expédier aux clients. La société a déclaré avoir subi une perturbation globale de son environnement Microsoft.

Un groupe de pirates informatiques lié à l'Iran, appelé Handala, a revendiqué l'attaque, affirmant qu'il s'agissait de représailles à une attaque contre une école de filles à Minab, dans le sud de l'Iran.

* La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) a déclaré être au courant d'une cyberactivité malveillante visant les systèmes de gestion des points finaux d'organisations américaines, sur la base de l'attaque Stryker.

* La CISA a demandé aux entreprises de renforcer les configurations des systèmes de gestion des points finaux, en mettant en œuvre les meilleures pratiques de Microsoft pour sécuriser Microsoft Intune, un outil qui gère l'accès des utilisateurs, les appareils et les applications au sein des organisations.

* La CISA se coordonne avec des partenaires fédéraux, dont le Federal Bureau of Investigation, pour identifier d'autres menaces et définir des mesures d'atténuation.

* Bloomberg News a rapporté mercredi que la cyberattaque contre Stryker a retardé les opérations chirurgicales pour certains patients.

* Stryker a déclaré mardi qu'elle avait maîtrisé l'attaque et qu'aucun service lié aux patients ou produit médical connecté n'avait été affecté, mais elle n'a pas fourni de détails sur l'impact financier.