L'agence américaine de sécurité automobile enquête sur le déverrouillage d'urgence des portières de la Tesla Model 3
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5-8 et 10)

Le régulateur américain de la sécurité automobile a déclaré mercredi qu'il avait ouvert une enquête sur les défauts des berlines compactes Tesla Model 3 en raison de préoccupations selon lesquelles les commandes d'ouverture d'urgence des portes pourraient ne pas être facilement accessibles ou clairement identifiables en cas d'urgence.

L'Office of Defects Investigation a déclaré que l'enquête couvrait environ 179 071 véhicules de l'année modèle 2022.

L'enquête a été ouverte le 23 décembre après que l'agence a reçu une pétition de défaut alléguant que l'ouverture mécanique des portes des véhicules est cachée, non étiquetée et n'est pas intuitive à localiser en cas d'urgence.

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les véhicules de l'entreprise reposent principalement sur des serrures électroniques, qui s'ouvrent à l'aide de boutons plutôt qu'à l'aide de poignées mécaniques traditionnelles.

Bien que Tesla prévoie une ouverture manuelle des portes en cas d'urgence ou de panne de courant, les experts affirment depuis longtemps que les ouvertures mécaniques ne sont pas toujours visibles, étiquetées ou intuitives, en particulier pour les passagers des places arrière.

Le mois dernier, Tesla a été poursuivie en justice à la suite d'un accident incendiaire dans le Wisconsin qui a coûté la vie aux cinq occupants d'une Model S, qui auraient été piégés à l'intérieur en raison d'un défaut de conception les empêchant d'ouvrir les portes de la berline de luxe.

Le constructeur automobile a également été poursuivi par les familles de deux étudiants tués dans un accident de Cybertruck en novembre dernier dans la banlieue de San Francisco, après avoir été enfermés dans le véhicule en feu à cause de la conception de la poignée de porte.

L'ouverture d'une pétition de défaut ne signifie pas qu'un rappel sera effectué, mais elle marque la première étape d'un processus d'examen réglementaire qui pourrait déboucher sur d'autres mesures si des défauts liés à la sécurité sont confirmés.

En septembre, la NHTSA, l'autorité de réglementation du secteur automobile, a déclaré qu'elle avait ouvert une évaluation préliminaire concernant environ 174 290 voitures du modèle Y, à la suite de rapports faisant état de poignées de porte électroniques devenant inopérantes.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
485,5800 USD NASDAQ -0,64%
