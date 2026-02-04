L'ADP annonce une légère augmentation des emplois privés aux États-Unis en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les effectifs du secteur privé américain ont augmenté moins que prévu en janvier, selon le rapport national sur l'emploi de l'ADP, publié mercredi.

L'emploi privé a augmenté de 22 000 postes le mois dernier, après une augmentation de 37 000 postes en décembre révisée à la baisse. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'emploi privé augmenterait de 48 000 postes après un gain de 41 000 postes en décembre.

Le rapport ADP est élaboré conjointement avec le Stanford Digital Economy Lab. Il s'est avéré être un mauvais indicateur des estimations du Bureau of Labor Statistics (BLS) en matière d'emplois privés. Le rapport sur l'emploi de janvier du BLS, plus complet et plus suivi, qui devait être publié vendredi, a été retardé par la fermeture partielle du gouvernement fédéral.

Cette fermeture de trois jours a pris fin mardi. Le marché du travail a été largement dans ce que les économistes appellent un état "low-hire, low-fire", imputable aux tarifs d'importation et à la montée de l'intelligence artificielle.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière que "les indicateurs du marché du travail suggèrent que les conditions pourraient se stabiliser après une période d'assouplissement progressif." La banque centrale américaine a laissé son taux d'intérêt au jour le jour de référence dans la fourchette 3,50 %-3,75 %.