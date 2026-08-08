L'ADNOC des Émirats arabes unis affirme qu'un navire a été pris pour cible par un missile samedi dans le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Compagnie nationale pétrolière d'Abou Dhabi (ADNOC) a déclaré qu'un de ses navires avait été pris pour cible par un missile alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz tôt samedi matin, précisant qu'aucun blessé n'était à déplorer et que la situation avait été maîtrisée, a rapporté l'agence de presse officielle WAM.
La WAM n'a donné aucun détail concernant le navire, sa cargaison, les éventuels dégâts ou la responsabilité de l'incident.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer