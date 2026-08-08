L'ADNOC des Émirats arabes unis affirme qu'un navire a été pris pour cible par un missile samedi dans le détroit d'Ormuz

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La Compagnie nationale pétrolière d'Abou Dhabi (ADNOC) a déclaré qu'un de ses navires avait été pris pour cible par un missile alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz tôt samedi matin, précisant qu'aucun blessé n'était à déplorer et que la situation avait été maîtrisée, a rapporté l'agence de presse officielle WAM.

La WAM n'a donné aucun détail concernant le navire, sa cargaison, les éventuels dégâts ou la responsabilité de l'incident.