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L'ADNOC des Émirats arabes unis affirme qu'un navire a été pris pour cible par un missile samedi dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 08/08/2026 à 12:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Compagnie nationale pétrolière d'Abou Dhabi (ADNOC) a déclaré qu'un de ses navires avait été pris pour cible par un missile alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz tôt samedi matin, précisant qu'aucun blessé n'était à déplorer et que la situation avait été maîtrisée, a rapporté l'agence de presse officielle WAM.

La WAM n'a donné aucun détail concernant le navire, sa cargaison, les éventuels dégâts ou la responsabilité de l'incident.

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