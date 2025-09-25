L'administration Trump ouvre une enquête sur les importations et fait chuter les actions américaines dans le secteur des technologies médicales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions américaines dans le domaine de la technologie médicale ont chuté jeudi après que le département américain du commerce a ouvert une enquête sur les importations d'appareils médicaux , une mesure qui pourrait finalement conduire à des droits de douane.

Des sociétés comme GE HealthCare GEHC.O , Becton Dickinson BDX.N , Stryker SYK.N , Insulet PODD.O , Intuitive Surgical ISRG.O et ResMed RMD.N ont été parmi les moins performantes de l'indice S&P Health Care Equipment .SPLRCMED , en baisse de 3 % à 9 %.

Abbott ABT.N a perdu 1,6 % et Medtronic MDT.N a chuté de 1,7 %, l'indice S&P Health Care Equipment ayant baissé de 1,6 % jeudi.

Les actions Medtech ont été volatiles cette année, sous la pression des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de l'inflation des coûts et du ralentissement de la demande sur certains marchés internationaux.

Les analystes ont déclaré que l'enquête pourrait avoir des implications pour une série d'entreprises de technologie médicale dont les chaînes d'approvisionnement sont approvisionnées à l'échelle mondiale et pourrait créer un léger surplomb pour les actions.

Au début du mois, le secrétaire au commerce a lancé une enquête au titre de l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce de 1962 afin d'évaluer l'impact des importations d'équipements de protection individuelle, de consommables médicaux et d'appareils médicaux sur la sécurité nationale.

L'article 232 permet au président de restreindre les importations s'il s'avère qu'elles "menacent de porter atteinte" à la sécurité nationale des États-Unis.

Bien que la liste des produits MedTech couverts soit large, nous ne pensons pas qu'il faille appuyer sur le bouton de panique en réponse à l'annonce, a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan, dans une note.

Le ministère a déclaré qu'il formulerait des recommandations dans un délai de 270 jours.

"Les États-Unis abritent l'industrie des dispositifs médicaux la plus importante et la plus innovante au monde, et nous partageons l'intérêt de l'administration pour le renforcement de la résilience des soins de santé et de la fabrication au niveau local", a déclaré un porte-parole de GE HealthCare.

Les actions des secteurs de la santé et de l'industrie en Europe ont également chuté.